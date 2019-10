Landringhausen/Groß Munzel

Der nächtliche Lärm startender Flugzeuge ist ein Problem für manche Bewohner der nördlichen Barsinghäuser Ortsteile – aber offenbar längst nicht für alle. Bei der Frage nach dem Grad der Lärmbelastung gehen die Meinungen weit auseinander. Von einem „Lärmteppich über dem Deisterraum“ spricht der Landringhäuser Harald Beckmann. Ratsherr Bernd-Konrad Bohrßen aus Groß Munzel bestätigt, dass es mitunter Flugzeuge früh am Morgen gebe, „die etwas lauter sind“. Störend sei das aber eher nicht. Der frühere Landringhäuser Ortsbrandmeister Werner Brandes hält die Diskussion sogar für völlig überflüssig: „Alles Blödsinn“, sagt er. Lärmprobleme gebe es nicht. „Fliegen wollen schließlich alle.“

Voller Schub im Steigflug

Das nördliche Barsinghäuser Stadtgebiet liegt – ebenso wie die Nachbarstadt Gehrden – unterhalb der sogenannten Povel-Route, das ist die Hauptabflugroute des Flughafens Hannover-Langenhagen in südöstlicher Richtung. Diese Route wird an Tagen mit Westwind genutzt, der in Langenhagen vorherrschenden Windrichtung. Beim Start auf dieser Route sind die Flugzeuge nach einer weiten Linkskurve noch nicht viel höher als 1500 Meter, wenn sie das Deistervorland überfliegen. Zusätzliches Problem: Im Steigflug fliegen die Maschinen mit voller Schubkraft der Turbinen.

In Barsinghausens Nachbarstadt Gehrden hatte der Fluglärm erst jüngst für Proteste gesorgt, obwohl die startenden Flugzeuge über Gehrden bereits deutlich höher unterwegs sind als über dem nördlichen Stadtgebiet von Barsinghausen. Bei einer Bürgerversammlung in Everloh hatte es Ende September ein volles Haus und viel Kritik an der Situation gegenüber dem Lärmschutzbeauftragten des Flughafens Langenhagen, Reinhart Thomas, gegeben.

Mehr Lärm in Ferienzeiten

Harald Beckmann stört sich besonders an den vielen nächtlichen Flügen zwischen 3 und 6 Uhr morgens. „Wer einen leichten Schlaf hat, hat seine Mühe“, sagt der Landringhäuser. „Gerade in Ferienzeiten ist der Lärm immens.“ Er kritisiert insbesondere, dass in Hannover-Langenhagen überhaupt Flugzeuge nachts starten dürfen. An fast allen anderen deutschen Flughäfen gebe es ein Nachtflugverbot, sagt Beckmann. „Gleiches Recht für alle. Das Nachtflugverbot müsste bundesweit gelten – dann wäre Ruhe“, fordert er.

Die Diskussion um Fluglärm hält der Landringhäuser für „verlogen“, weil stets sofort das Argument drohenden Arbeitsplatzabbaus in Langenhagen ins Feld geführt werde. Zudem sei das Land am Flughafen beteiligt. Beckmann hegt „große Zweifel“ am politischen Willen und am Willen der zuständigen Verwaltungen, etwas gegen den Fluglärm zu tun. „Was Politik sich da leistet, ist nicht ehrlich“, sagt der Landringhäuser. Und der Fluglärmbeauftragte des Flughafens sei nur „ein Lobbyist“.

Verwaltung sieht keinen Handlungsbedarf

Dass es in Barsinghausen und anderswo nicht viel mehr offenen Protest gegen den Fluglärm gibt, ist aus Sicht des Landringhäusers auch eine Folge des Ohnmachtsgefühls vieler Bürger gegenüber den Verwaltungen. „Es hat kein Mensch mehr Lust zu kämpfen.“ Viele vom Lärm Betroffene seien lethargisch und reagierten nach dem Motto: „Es bringt ja eh nichts“.

Die Barsinghäuser Stadtverwaltung sieht derzeit „keinen Handlungsbedarf“ in Sachen Fluglärm. „Aktuell sind hier keine Beschwerden bekannt“, sagt Stadtsprecher Benjamin Schrader.

Von Andreas Kannegießer