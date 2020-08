Barsinghausen

Ein 36-jähriger Mann aus Barsinghausen ist am frühen Donnerstagmorgen in der Barsinghäuser Nordstadt Opfer eines Überfalls geworden. Nach Mitteilung der Polizei war der Mann gegen 5 Uhr auf dem Gehweg des Langenäckers in Richtung Bahnhof unterwegs. In Höhe der Adolf-Grimme-Schule fielen ihm zwei junge Männer auf, die ihm auf der gegenüberliegenden Straßenseite zu Fuß gefolgt waren und dann die Straße überquerten.

Opfer schreit laut um Hilfe

Als die Männer den 36-Jährigen erreichten, bedrohten sie ihn mit einem vorgehaltenen Taschenmesser und forderten ihn auf, Handy und Bargeld herauszugeben. Um den Forderungen Nachdruck zu verleihen, traktierten sie das Opfer mit Schlägen und Tritten. Der 36-Jährige schrie jedoch laut um Hilfe, was die Täter dann laut Polizei dazu brachte, von ihrem Opfer abzulassen. Sie rannten ohne Beute davon und flüchteten in die Nelkenstraße.

Anzeige

Die Räuber sollen beide zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß und schlank sein. Die Gesichter waren nicht zu erkennen, da beide Täter jeweils einen weißen Mund- und Nasenschutz trugen. Beide sprachen hochdeutsch und machten nach Angaben des Angegriffenen einen jugendlichen Eindruck.

Weitere HAZ+ Artikel

Zeugen können sich melden

Die Männer trugen beide dunkle Jeans und schwarze Kapuzenpullover. Der Pullover des Haupttäters soll zudem mit einem weißen Schriftzug auf der Brust versehen gewesen sein. Die Polizei ermittelt wegen schweren Raubes. Sie bittet Zeugen, die möglicherweise Hinweise auf das Räuberduo geben können, sich unter Telefon (05105) 5230 beim Polizeikommissariat Barsinghausen zu melden.

Mehr Polizeimeldungen aus Barsinghausen lesen Sie hier.

Von Andreas Kannegießer