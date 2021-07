Barsinghausen

Ein noch unbekannter Straßenräuber hat am späten Mittwochabend auf der Deisterstraße einen 23-jährigen Mann mit einem Messer verletzt. Zuvor hatte der Räuber vergeblich versucht, dem jungen Mann eine Umhängetasche zu entreißen.

Nach Mitteilung der Polizei ist die Tat am Mittwochabend gegen 23 Uhr begangen worden. Der Angegriffene war zu Fuß auf der Deisterstraße in Richtung Bahnhof unterwegs. Auf Höhe der Schulstraße begegnete ihm der Räuber. Dieser sprach den 23-Jährigen zunächst in gebrochenem Deutsch an und griff dann unvermittelt nach der Umhängetasche des Fußgängers. Der junge Mann drehte sich laut Polizei weg, schlug nach der Hand des Angreifers und nahm erst in diesem Moment wahr, dass der Räuber ein Messer in der Hand hielt. Der Angreifer fügte dem 23-Jährigen mit der Stichwaffe eine oberflächliche Schnittwunde im Bauchbereich zu und rannte weg.

Fahndung bleibt erfolglos

Nach Angaben des Angegriffenen ist der Täter etwa 20 Jahre alt, knapp 1,85 Meter groß, hat schwarzes Haar und trug einen Dreitagebart. Er war er mit einem schwarzen, glänzenden Oberteil, einer schwarzen Hose und weißen Sneakern bekleidet. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Räuber blieb erfolglos. Das Polizeikommissariat Barsinghausen ermittelt nun wegen des versuchten schweren Raubes. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (05105) 5230 zu melden.

Von Andreas Kannegießer