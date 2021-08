Barsinghausen

Bei den Anliegern mancher Straßen im Barsinghäuser Stadtgebiet wächst der Unmut über den schlechten Zustand von Fahrbahnen und Gehwegen vor ihren Haustüren. Die Betroffenen beklagen, dass es von der Stadt keine Informationen darüber gebe, in welchem Zeitraum und in welcher Reihenfolge mit der Sanierung zu rechnen sei.

Die Stadt Barsinghausen hat in den vergangenen Jahren mit Geld aus Haushaltsüberschüssen ein außerplanmäßiges Sanierungsprogramm für Straßen aufgelegt, das auch konsequent abgearbeitet wird. Allerdings sind in dieses Programm nur solche Straßen aufgenommen worden, deren Substanz noch einigermaßen intakt ist und die lediglich mit einer neuen Fahrbahndeckschicht versehen werden müssen, um ihre Lebensdauer zu verlängern.

Kaltenbornstraße ist marode

Weitgehend ausgespart blieben dagegen Straßen, deren Unterbau so marode ist, dass sie ganz neu aufgebaut werden müssen. Ein Beispiel dafür ist die Kaltenbornstraße in der Barsinghäuser Kernstadt, die sich vom westlichen Ende der Fußgängerzone bis hinauf zum Waldrand zieht. Die Fahrbahn ist seit vielen Jahren von Schlaglöchern gespickt, in Teilbereichen gibt es nicht einmal beidseitig befestigte Gehwege. „Wir wohnen seit 15 Jahren hier, aber das sind immer noch Zustände wie in der DDR“, sagte eine Anliegerin bei einem Ortstermin auf Einladung der FDP in der Kaltenbornstraße.

Anlieger der Kaltenbornstraße sowie der umliegenden Straßen diskutieren mit Mitgliedern der FDP über notwendige Sanierungsarbeiten. Quelle: Andreas Kannegießer

Der Heckenweg, eine Nebenstraße der Kaltenbornstraße, sollte bereits vor fünf Jahren grundsaniert werden. Die Arbeiten waren seitdem zum Ärger der Anlieger immer wieder aufgeschoben worden. Erst vor wenigen Tagen hat die Stadtverwaltung mit der Ankündigung überrascht, dass es nun doch losgehen soll: In der letzten Augustwoche werden demnach die Baumaschinen auffahren und die Arbeiten starten. Das 870.000 Euro teure Projekt soll im Mai 2022 abgeschlossen sein.

Offizielle Informationen fehlen

Bei dem Ortstermin wies Bernhard Klockow (FDP) darauf hin, dass nach der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge für Anlieger in Barsinghausen nun eine ganz neue Situation entstanden sei: „Alle möchten bei der Straßensanierung die ersten sein.“ Als weiteres Problem kommen offenbar die exorbitanten Kosten einzelner Straßensanierungsprojekte hinzu. So wird die Grundsanierung der Kaltenbornstraße überschlägig auf rund fünf Millionen Euro geschätzt.

Von Anliegern wie Freidemokraten gleichermaßen gab es Kritik angesichts mangelnder offizieller Informationen. „Es fehlt ein Plan, was wann gemacht wird“, sagte der ehemalige langjährige Stadtdirektor Horst Künnmann. Eigentlich habe die Stadt bei der Abschaffung der Beitragssatzung genau das nicht gewollt: dass nun jeder gegen jeden agiere. „Deshalb ist eine Prioritätenliste der Sanierungsvorhaben so wichtig.“

Klockow und seine Parteikollegin Kerstin Wölki wiesen auf Ungerechtigkeiten im Zuge öffentlicher Förderprogramme hin. Im Zuge der Dorferneuerung etwa würden Straßen erneuert, die noch in viel besserem Zustand seien als viele andere Fahrbahnen im Stadtgebiet, sagte Klockow.

Sechs Millionen jährlich für Sanierung?

Das Barsinghäuser Straßennetz ist etwa 120 Kilometer lang, die Lebensdauer von Straßen wird von Experten mit 60 Jahren angenommen. „Wir müssen also zwei Kilometer Straßen pro Jahr sanieren als Minimum“, rechnete der Freidemokrat vor. Dazu seien rund sechs Millionen Euro pro Jahr im städtischen Haushalt notwendig. Seine Partei werde sich dafür einsetzen, dass diese Summe auch tatsächlich in die Etats eingestellt werde, sagte Klockow. „Mehr wird schwierig, sonst müsste die Stadt die Grundsteuer deutlich erhöhen.“ Die Kaltenbornstraße etwa sei angesichts ihrer Länge „ein ganz dickes Brett“.

Die Anlieger des Heckenweges sind trotz der frohen Botschaft vom bevorstehenden Baustart in ihrer Straße noch nicht endgültig befriedet. Es fehle bisher jegliche Information, welche von ursprünglich drei diskutierten Ausbauvarianten denn nun tatsächlich realisiert werde, hieß es bei dem Ortstermin.

Die Fahrbahn der Kaltenbornstraße ist vielerorts aufgerissen und von Schlaglöchern gespickt. Quelle: Andreas Kannegießer

Von Andreas Kannegießer