Knapp zwei Jahre nach der Grundsatzentscheidung des Rates treibt die Stadt Barsinghausen nun ihr außerplanmäßiges Straßensanierungsprogramm voran. Die Bauarbeiten sind ausgeschrieben, in der kommenden Woche werden die Angebote gesichtet. Die Stadtverwaltung rechnet damit, dass die Arbeiten im Oktober und November ausgeführt werden.

Allerdings sind von den ursprünglich zehn für die Sanierung ausgewählten Straßen inzwischen nur noch sieben übrig geblieben. Drei Straßen – die südliche Rehrbrinkstraße, die Lohrere in Bantorf und die Feldstraße in Winninghausen – sind in einem so schlechten Zustand, dass sie komplett neu aufgebaut werden müssen. Mit der Sanierung der Deckschicht ist es dort aus Sicht der Tiefbauexperten in der Verwaltung nicht getan.

Ursprünglich zehn Straßen im Programm

Das außerplanmäßige Sanierungsprogramm war Ende 2017 aufgelegt worden, als absehbar war, dass die Stadt in jenem Jahr wegen sprudelnder Gewerbesteuereinnahmen einen viel höheren Überschuss erwirtschaften würde als ursprünglich erwartet. Auf Vorschlag der Stadtverwaltung wurden 1,39 Millionen Euro für das Programm finanziert und dann jeweils in die Folgejahre übertragen. Ausgewählt für die Sanierung wurden außerdem die Straßen Am Untergut und Haselnußecke in Egestorf, die Wördenfeldstraße und der Lilienweg in Stemmen, Am Kucksberg (Göxe), Im Sackfeld (Langreder) und der Bolteweg in Eckerde.

In der jüngsten Bauausschusssitzung berichtete Stefan Recht vom Fachdienst Tiefbau, dass es nach der Grundsatzentscheidung für diese Straßen viele Bürgerfragen gegeben habe. Viele hätten argumentiert, dass die ausgewählten Straßen noch gut seien und es viele schlechtere im Stadtgebiet gebe. Eben weil die Straßen dem Anschein nach noch in vergleichsweise gutem Zustand seien, lohne sich die Sanierung. „Die schlechteren Straßen können nur grunderneuert werden“, sagte er.

Gutachten zum Fahrbahnaufbau liegt vor

Recht erläuterte auch, dass die Stadt in allen zehn ausgewählten Straßen den Fahrbahnaufbau sorgfältig habe prüfen lassen – unter anderem mit Hilfe von Bohrkernen. Dabei stellte sich dann heraus, dass nur sieben der zehn Fahrbahnen noch die erforderliche Substanz besitzen, um überhaupt saniert zu werden. Grundsätzlich setzt die Stadtverwaltung bei Sanierungsmaßnahmen auf zwei Verfahren: das sogenannte Dünnschichtverfahren im Heißeinbau und den Ersatz der abgefrästen Asphaltdeckschicht mit einer Stärke von rund vier Zentimetern. Beide Verfahren setzen aber voraus, dass der Straßenunterbau noch ausreichend tragfähig ist und das Straßenprofil nicht zu stark von den Vorgaben abweicht.

In der Rehrbrinkstraße, der Lohrere und in der Feldstraße haben die Untersuchungen der Experten ergeben, dass die Substanz zu schlecht für eine Instandsetzung ist. In der Rehrbrinkstraße und der Lohrere ist demnach unter anderem der Asphaltaufbau ungenügend für eine Sanierung mit einer neuen Decke. In der gepflasterten Feldstraße kommt hinzu, dass mit großem Aufwand die Höhe der Fahrbahn verändert werden müsste, um diese an die Grundstückszuwegungen anzupassen.

Stadt schätzt Kosten auf 550.000 Euro

Die Stadtverwaltung rechnet nach Rechts Angaben damit, dass wegen des nun verkleinerten Sanierungsprogramms das eigentlich vorhandene Budget von 1,39 Millionen Euro längst nicht ausgeschöpft wird. Der Fachdienst Tiefbau gehe derzeit von Ausführungskosten in Höhe von 550.000 Euro aus, sagte der Ingenieur. Bereits vergeben sind Vorarbeiten an Gossen und Straßenabläufen für rund 28.000 Euro.

Die Rehrbrinkstraße, die Lohrere und die Feldstraße rutschen nun zurück auf die Prioritätenliste jener Straßen im Stadtgebiet, die vollständig grundsaniert werden müssen. Angesichts personeller Engpässe in der Verwaltung für Planung und Baubetreuung könnte das aber bedeuten, dass sich die Sanierung um Jahre verschiebt.

