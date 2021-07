Barsinghausen

Die Kunden der Postfiliale an der Poststraße in Barsinghausen stehen einmal mehr vor verschlossenen Türen. Seit rund einer Woche ist die von der Postbank betriebene Geschäftsstelle für Bank- und Postdienstleistungen bereits geschlossen.

Weil der an die Tür gehängte Zettel mit knapper Information über eine Schließung „bis auf Weiteres“ viel Raum für Spekulationen lässt, haben viele Kunden befürchtet, dass nun auch das endgültige Ende dieser Postfiliale gekommen sei. Dem ist aber nicht so, wie die Postbank auf Anfrage betont. Anlass für die Schließung sei ein Stromausfall in der vergangenen Woche im Gebäude, der erhebliche Schäden an der Technik und den Geräten verursacht habe. Sobald die Schäden beseitigt seien, werde die Filiale wieder wie gewohnt geöffnet.

Die Postbank ist mit ihrer Filiale Mieterin der Barsinghäuser Stadtwerke, die das Gebäude vor einigen Jahren gekauft und umgebaut hatten. Am vergangenen Mittwoch sei es zu einem Stromausfall gekommen, von dem das ganze Gebäude betroffen gewesen sei, teilt Postbank-Sprecher Oliver Rittmaier mit. „Dabei fiel die gesamte Filialtechnik inklusive der Kassensysteme und der IT komplett aus, auch die SB-Geräte konnten nicht mehr genutzt werden.“ Seitdem sei die Filiale geschlossen.

Schäden an Leitungen und Geräten

Nachdem der Fehler im Stromnetz gefunden worden sei, könne der SB-Bereich mit Geldautomat und Service-Terminal inzwischen wieder genutzt werden. In der Filiale selbst sei es durch den Stromausfall zu nicht unerheblichen Schäden an Leitungen und Geräten gekommen. „Diese Schäden werden derzeit erfasst und behoben“, sagt Rittmaier. Die Filiale werde deshalb voraussichtlich noch die gesamte Woche geschlossen bleiben. „Für die Filiale sind ansonsten derzeit keine Veränderungen bei Standort oder Produkt- und Leistungsangebot geplant“, versichert der Postbank-Sprecher.

Die Postbank verweist auf ihre Internetseite postbank.de/filialen, auf der normalerweise tagesaktuell Informationen über geöffnete Filialen zu finden seien. Bei der Filiale in Barsinghausen habe es dabei zuletzt aber technische Probleme gegeben, „die wir kurzfristig lösen“, wie Rittmaier sagt. Voraussichtlich ab Donnerstag seien die Informationen über die Filiale wieder verfügbar.

Partnerfilialen in der Nähe

Wer während der Schließung der Filiale an der Poststraße Postgeschäfte erledigen möchte, kann dies in der Barsinghäuser Kernstadt in zwei sogenannten Partnerfilialen der Deutschen Post tun. Das sind das Geschäft Easy Smoke & More in der Marktstraße 24 und der Kaufland-Supermarkt nördlich des Bahnhofes.

Kunden kritisieren fehlende Informationen

Mit ihrer mageren Informationspolitik und den wenig detaillierten Hinweisen auf den Aushängen hat sich die Postbank unter den Barsinghäuser Kunden offenbar keine Freunde gemacht. Er sei in den vergangenen Tagen dreimal vergeblich an der Filiale gewesen, berichtet ein Kunde – „und jedesmal habe ich stets andere verärgerte Kunden angetroffen“. Ein weiterer Kunde bewertet die Kommunikation von Post und Postbank „mit einer glatten Sechs“ – nicht zuletzt deshalb, weil die Unternehmen für Kundeninformationen auf das Internet setzten, statt direkt vor Ort per Aushang auf nahe gelegene Partnerfilialen hinzuweisen.

Harsche Kritik von Kunden müssen Postbank und Post seit Monaten auch deshalb einstecken, weil der Briefmarkenautomat im SB-Bereich der Filiale immer wieder für längere Zeiträume defekt ist. Auch aktuell ist das Gerät wieder einmal nicht betriebsbereit. „Den defekten Briefmarkenautomat werden wir so schnell wie möglich reparieren lassen“, versichert Rittmaier nun. Die Beschaffung der notwendigen Ersatzteile verzögere die Reparatur „leider immer wieder einmal“.

Von Andreas Kannegießer