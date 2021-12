Wie sicher fühlen Sie sich in Barsinghausen? Gibt es Orte, die Sie im Dunkeln lieber meiden und Straßen, die Sie nicht mit dem Rad befahren würden? Frederik Rehren, Masterstudent aus Barsinghausen, führt gerade eine Umfrage zur gefühlten Sicherheit in Barsinghausen durch und hofft auf viele Teilnehmer.

An welchen Orten in Barsinghausen fühlen sich Menschen unsicher: Etwa an dunklen Orten oder auf unsicheren Straßen? Der Student Frederik Rehren will es herausfinden. Quelle: Mirko Haendel