Egestorf

Die Ernst-Reuter-Schule in Egestorf ist seit September, als 70 Erstklässler eingeschult wurden, in allen Jahrgängen dreizügig. „Alle Räume sind ausgelastet, wir sind komplett voll“, sagte Schulleiterin Edith Lutterbüse vor einigen Wochen gegenüber dieser Zeitung. Für die mittlerweile 246 Schüler gibt es aber nicht nur einen Engpass bezüglich der Räume im Schulgebäude – sondern auch mit Blick auf das Außengelände und den Freizeitbereich. Der TSV Egestorf möchte nun helfen und einen Teil seiner Anlage zur Verfügung stellen.

Die Fläche des TSV grenzt unmittelbar an das Schulgelände, kann über ein Tor im Zaun direkt erreicht werden. „Auf dem Schulhof gibt es ja kaum noch Platz zum Fußball spielen – und wenn, dann nur auf Asphalt“, sagt Karl-Heinz Tiemann. Das geschäftsführende Vorstandsmitglied des TSV betont, „dass die Kinder auf unserer Anlage gern Fußball spielen oder andere Spiele austragen können – die werden schon nichts kaputt machen“.

Nachmittagsbereich leidet unter Engpässen

Tiemann betont, dass er sich in den nächsten Tagen noch mit Lutterbüse final besprechen wolle. Die Schulleiterin ist für das Angebot des TSV grundsätzlich dankbar, denn: „Die Herausforderungen im Nachmittagsbereich sind für uns enorm.“

Das ist der Saal im TSV-Klubhaus. Quelle: Stephan Hartung

Und bei der Nutzung des Sportplatzes während der Pausenzeiten oder im Ganztagsbetrieb muss es nicht bleiben. Tiemann zeigt im TSV-Klubhaus den Versammlungssaal im Obergeschoss. „Der ist zu den Zeiten des Schulbetriebs fast immer frei – und mit 100 Quadratmetern und vorhandener Lüftungsanlage gut geeignet als Unterrichtsraum, vielleicht sogar besser als jeder Klassenraum.“ Gespräche mit der Verwaltung seien aber noch nötig, sagt Tiemann.

Verein und Schule kooperieren bereits

Natürlich stellt sich die Frage: Warum macht der TSV das alles? „Wir kooperieren mit der Schule bereits durch verschiedene Projekte sehr gut, beispielsweise nehmen wir viele Sportabzeichen ab“, sagt Tiemann. „Wir sind ein Breitensportverein, der sich auf die Fahne schreibt, viel mit Kindern machen zu wollen.“ Aufgrund der Kooperation mit dem Verein gilt die Ernst-Reuter-Schule als „sportfreundliche Schule“.

Noch befinden sich Tischtennisplatten und Kletterwand auf dem Schulhof. Quelle: Stephan Hartung

Tiemann mangelt es nicht an weiteren Ideen. Seine große Begeisterung für eine noch engere Kooperation ist beim Rundgang über den Schulhof deutlich herauszuhören. „Da muss man doch was machen können“, sagt er mit Blick auf zwei Tischtennisplatten und eine Kletterwand. Diese Bewegungsangebote der Schule müssen Anfang 2022 weichen, wenn an selber Stelle ein Container aufgestellt wird. Dieser dient dann der Unterbringung einer ersten Klasse, die derzeit wegen der Raumnot provisorisch im bisherigen Computerraum unterrichtet wird. „Die Tischtennisplatten könnte man mit einem Gabelstapler versetzen. Vielleicht können wir die Kletterwand woanders wieder installieren – da muss ich mir mal Gedanken machen“, sagt Tiemann.

Von Stephan Hartung