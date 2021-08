Großgoltern

Doppelter Grund zur Freude für den TSV Goltern: Der Sportverein hat am Wochenende sein 75-jähriges Bestehen gefeiert und dabei seinen neuen Kunstrasenplatz offiziell eröffnet. Für den Platz leisteten TSV-Mitglieder weit mehr als 3000 Arbeitsstunden. Die Gesamtkosten bezifferte der TSV-Vorsitzende Christoph Sauer auf rund 400.000 Euro. Zuschüsse gab es von der Stadt Barsinghausen in Höhe von 144.000 Euro und vom Regionssportbund in Höhe von 96.000 Euro.

Die ältesten und die jüngsten TSV-Fußballer treten in einem Jux-Spiel auf dem neuen Kunstrasenplatz gegeneinander an. Quelle: Frank Hermann

„Für unseren gesamten Verein hat dieser Platz einen großen Stellenwert. Der Kunstrasen ersetzt einen alten Platz mit Tennenbelag und entlastet zudem unseren Naturrasenplatz“, erläuterte Sauer, der gemeinsam mit Bürgermeister Henning Schünhof ein Flatterband zur offiziellen Eröffnung durchschnitt. Dank der neuen Anlage und einer ebenfalls neuen Beleuchtung mit LED-Technik verfüge der Verein nun über moderne Trainings- und Spielmöglichkeiten.

37 Sportler gründeten 1946 den TSV Goltern Der TSV Goltern besteht seit 75 Jahren. Mit dem Zusammenschluss zum Turn- und Sportverein (TSV) im Jahr 1946 knüpften 37 sportbegeisterte Gründungsmitglieder an die Tradition des Männerturnvereins (MTV) Germania Nordgoltern von 1913 an, der unter der Nazi-Diktatur seinen Vereinsbetrieb einstellen musste. Auf der Gründungsversammlung im damaligen Gasthaus Söhle an der Mindener Straße in Nordgoltern wurde Wilhelm Haartz zum ersten Vorsitzenden gewählt. In der Anfangszeit prägten Fußballer den TSV Goltern. Als Spielflächen mussten die TSVer abgeerntete Felder und Ackerflächen nutzen – zum Beispiel im Bereich des heutigen Inselweges. Dennoch feierten die Fußballer erste Erfolge und stiegen bereits 1952 in die 1. Kreisklasse auf. Neben der Fußballsparte etablierte sich ab 1947 auch eine Handballsparte unter der Leitung von Martha Gerth. Immer mehr Sportler traten in den TSV Goltern ein. Im Jahr 1956 zählte der Verein bereits rund 70 Mitglieder. Als weitere Sparten kamen in den Sechziger- und Siebzigerjahren die Gymnastik mit dem Mutter-und-Kind-Turnen sowie Tennis hinzu. Später haben sich die Tennisspieler wieder vom Verein getrennt. Und auch die Handballsparte musste wegen fehlender Hallenzeiten wieder aufgegeben werden. Als jüngste Sparte hat der TSV Goltern in seiner Versammlung am Wochenende die Highlander vom Deister aufgenommen. Damit gehören derzeit rund 470 Mitglieder dem Verein an. „Wir peilen jetzt wieder die 500 an“, sagt der TSV-Vorsitzende Christoph Sauer.nn

Nur Sand und Kork

Geachtet habe der Verein bei der Konzeption insbesondere auch auf Umweltbelange – und verzichtete auf den Einsatz von Mikroplastik und Gummigranulat. Stattdessen wurden laut Sauer ausschließlich Sand und Kork für den künstlichen Rasenbelag verbaut.

Die Highlander vom Deister gehören jetzt als jüngste Sparte dem TSV Goltern an. Quelle: Frank Hermann

Einen Großteil der Arbeiten erledigten freiwillige Helfer aus den Reihen des TSV Goltern. Lediglich zwei Fachfirmen waren an dem Projekt beteiligt. Zu den fleißigsten TSVern gehören laut Sauer vor allem Michael Volkmer, Björn Flade, Christoph Guddat, Jan Theil, Nils Flade und Marvin Thiele mit zum Teil weit mehr als 100 Arbeitsstunden. Sauer selbst war ebenfalls ständig auf der Baustelle im Einsatz.

Älteste und jüngste Fußballer

Bereits seit rund einem Jahr ist der Kunstrasenplatz fertig und steht für den Sportbetrieb zur Verfügung. In der Corona-Krise habe es jedoch bislang keine Möglichkeit gegeben, die Anlage offiziell zu eröffnen. Die 75-Jahr-Feier am Wochenende habe nun die passende Gelegenheit geliefert. In einem Jux-Spiel traten dabei die ältesten und die jüngsten Fußballer des TSV Goltern mit Spielern aus der Ü-60 und aus der F-Jugend gegeneinander an – zum Spaß für die Akteure und für das Publikum.

Wilfried (links) und Hans-Dieter Schaffer werden für 70-jährige Vereinszugehörigkeit von Ursel Flade und Christoph Sauer geehrt. Quelle: Frank Hermann

Nach Angaben des Vereinsvorsitzenden kam der TSV Goltern bislang ohne große Einschnitte bei den Mitgliederzahlen durch die Corona-Krise. „Wir hatten kaum Austritte, aber es kamen auch keine neuen Mitglieder dazu“, betonte Sauer. Derzeit gehören rund 470 Sportler dem TSV an. „Unser Ziel ist es, jetzt wieder die Marke von 500 Mitgliedern anzusteuern.

Highlander als neue Sparte

Auf der Jahresversammlung am Freitagabend hat der TSV beschlossen, die Highlander vom Deister mit ihren etwa einem Dutzend Mitgliedern als neue Kraftsport-Sparte aufzunehmen. Zu den weiteren Sparten gehören Fußball, Gymnastik, Badminton, Tischtennis, Linedance sowie das Sportabzeichen.

Zwei der drei neuen Ehrenmitglieder des TSV Goltern: Harald Jackl (links) und Rainer Flade. Quelle: Frank Hermann

Zudem ernannte der Verein drei neue Ehrenmitglieder: Hella Birkl, Rainer Flade und Harald Jackl. Ehrungen aus den Jahren 2020 und 2021 für langjährige Mitgliedschaften erhielten Heinrich Lindenberg, Hans-Dieter und Wilfried Schaffer sowie Paul Rieger für 70 Jahre; Karl-Wilhelm Friedrich, Heinz Pawlak und Paul Volkmer für 60 Jahre; Gitta Gäfke, Willy Behrens, Gerhard Dörries, Torsten Janecki, Horst Schmidt, Doris Adler und Gebhardt Borsutzky für 50 Jahre; Monika Weise, Heinrich Röver und Michael Volkmer für 40 Jahre; Edelgard Albrecht, Marianne Ruhnke, Silvia Rode, Stefan und Wolfgang Mende, Joscha Reverey, Georg Olfermann, Manfred Zettier und Jan Theil für 25 Jahre.

Von Frank Hermann