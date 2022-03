Groß Munzel

Kinder- und Jugenddisco, Musikveranstaltungen, Kinoabende, Fifa-Turniere oder einfach nur gemeinsam abhängen: Für diese Aktivitäten haben die Kinder und Jugendlichen in Groß Munzel nun offiziell einen eigenen Raum. Zur Verfügung gestellt wird dieser vom TSV Groß Munzel. Manja von Hugo aus dem Vereinsvorstand und Bürgermeister Henning Schünhof (SPD) haben am Donnerstag einen Kooperationsvertrag unterzeichnet.

Einmal in der Woche öffnet der offene Jugendraum im Vereinsheim an der Dammstraße seine Türen. Jeden Donnerstag ab 15 Uhr können hier Kinder und Jugendliche ab sechs Jahren Freunde treffen, gemeinsam spielen und an verschiedenen Aktivitäten teilnehmen. Betreut werden die jungen Besucherinnen und Besucher von Sönke Depke, der ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) beim TSV absolviert. Der FSJler trainiert aktuell die G-Jugend und ist in der Nachmittagsbetreuung der Grundschule Groß Munzel aktiv.

Mehr Angebote für Kinder und Jugendliche in den Ortsteilen

„Wir sind glücklich, dass wir mit dem TSV Groß Munzel einen engagierten und aktiven Partner für die Umsetzung eines Jugendraums gefunden haben“, sagt Sebastian Müller Giegerich. Der Sozialpädagoge von der dezentralen Jugendarbeit der Jugendpflege Barsinghausen begleitet das Projekt hauptamtlich. „Aus der Umfrage der Stadtverwaltung, die sich an alle Kinder und Jugendlichen aus der Kernstadt und der Ortsteile richtete, ist eines deutlich geworden: Die vorhandenen Angebote sind aufgrund mangelnder Verkehrsanbindungen für Schülerinnen und Schüler der Ortsteile schwer erreichbar“, erläutert Müller-Giegerich.

Rund 2750 Fragebögen unter dem Motto „Misch in Basche mit“ waren im November 2018 verteilt worden, um die Wünsche und Bedürfnisse junger Menschen für attraktivere Freizeitmöglichkeiten zu erfahren. Anhand der Ergebnisse hatten unter anderem schon längst Jugendräume in den Ortsteilen eingerichtet werden sollen. Doch wie in vielen anderen Bereichen kam bei der weiteren Planung auch hier die Corona-Pandemie dazwischen. Eine zeitnahe Umsetzung ließ sich im vergangenen Jahr nicht umsetzen.

Umso erfreulicher ist für die Jugendpflege das Engagement des TSV Groß Munzel. Der Verein will mit dem Angebot sein Vereinsheim wieder stärker in den Fokus rücken – und hat den offenen Jugendraum schon im Oktober 2021 eröffnet. Das Angebot werde bereits gut angenommen, obwohl bislang lediglich der „Dorffunk“ genutzt worden sei, um es zu bewerben, so Müller-Giegerich. Nun ist die Kooperation auch offiziell gestartet, die Verträge zwischen dem TSV und der Stadt sind unterschrieben.

Jugendpflege plant weitere Kooperationen

„Wir möchten aber auch noch darauf aufmerksam machen, dass wir auch außerhalb der festen Tage gerne Veranstaltungen durchführen wollen“, sagt der Sozialpädagoge. Einige seien schon in Planung, weitere sollen gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen auf die Beine gestellt werden.

Die Zusammenarbeit der Jugendpflege und des TSV Groß Munzel soll im Übrigen nur der Anfang sein. Die Stadt hofft auf weitere Kooperationen mit mehreren Vereinen in den Ortsteilen. Wer Fragen zum Jugendraum in Groß Munzel oder Anregungen zu weiteren Jugendräumen hat, erreicht Sebastian Müller-Giegerich unter Telefon (0163) 7743017.

Von Sarah Istrefaj