Barsinghausen

Der TSV Barsinghausen ist stolz darauf, dass er seinen Mitgliedern beim Sportbetrieb in der vereinseigenen Halle am Waldstadion ein besonderes Maß an Sicherheit vor Ansteckungen bieten kann. Der Großverein hat bereits im März in einer Ecke der Halle einen mobilen Luftfilter installiert. Bei der Finanzierung ist der TSV von verschiedenen Institutionen großzügig unterstützt worden.

Der rund 12.500 Euro teure Luftfilter, der von außen wirkt wie ein gewaltiger Heizkessel, ist programmierbar für verschiedene sogenannte Aktivitätsphasen: Die Filterleistung des Geräts kann der Auslastung der Halle in mehreren Stufen angepasst werden. Nutznießer waren in den vergangenen Monaten bereits die TSV-Sparten Judo, Tanzen und Tischtennis. Alle drei Disziplinen gelten als Individualsport. Diese TSV-Sportler durften daher unter strengen Auflagen auch während des Lockdowns trainieren.

Lesen Sie auch Barsinghausen: Mitgliederzahl beim TSV sinkt weiter

Förderquote liegt bei 80 Prozent

„Ich habe seit Oktober 2020 nach einer solchen Anlage gesucht, um die Ausübung des Sports für unsere Vereinsmitglieder sicherer zu machen“, berichtet TSV-Vorsitzender Klaus-Jürgen Dallmann. Vorbild für den TSV Barsinghausen war nach Dallmanns Worten der TSV Ingeln/Oesselse, der in seiner Halle bereits eine Filteranlage installiert hatte.

Bei der Finanzierung der Anschaffungskosten schien es zunächst Probleme zu geben, da der Regionssportbund (RSB) mitgeteilt hatte, dass es eine Förderung für mobile Anlagen nicht gebe. Letztlich löste Dallmann das Problem aber und sammelte Gelder der Lotto-Sport-Stiftung, des Sportfonds Hannover und der Stadtsparkasse Barsinghausen ein. Weitere Zusagen – nun doch auch vom RSB sowie der Stadt Barsinghausen – sind für September angekündigt. „Dann haben wir eine Förderquote von 80 Prozent“, sagt Dallmann.

Von Andreas Kannegießer