Barsinghausen

Die beiden Lebensmittel-Ausgabestellen der AWO-Tafel am Langenäcker in Barsinghausen und am Kantplatz in Gehrden haben auch in der Corona-Krise wie gewohnt geöffnet – in Barsinghausen montags und donnerstags von 14 bis 17 Uhr und in Gehrden donnerstags von 14.30 bis 17 Uhr. Für die Ausgabe gelten jedoch strenge Regeln sowohl für die Kunden als auch für die Helfer, damit kein Gesundheitsrisiko eingegangen wird. Am Wichtigsten: Abstand halten in und vor den Ausgabestellen.

Wer darf zur Tafel kommen?

Zur Tafel darf, wer bedürftig ist und nur wenig Geld zur Verfügung hat. In diesem Zusammenhang weist die Hilfsorganisation darauf hin, dass es dabei egal ist, ob jemand dauerhaft oder nur vorübergehend Hilfe braucht. „Hier sprechen wir insbesondere Menschen an, die gerade in die Rentenphase eingetreten sind und eine niedrige Rente erhalten, die kaum für das tägliche Leben ausreicht“, sagt Barsinghausens AWO-Vorsitzender Günter Gottschalk. Auch wer wegen der Corona-Krise in Kurzarbeit oder arbeitslos sei, dürfe zur Tafel kommen.

So bekommt man den Tafel-Ausweis

Wer das Angebot der Tafel in Anspruch nehmen möchte, muss seine Bedürftigkeit jedoch nachweisen. Rentenbescheid oder Bescheinigung vom Jobcenter sind bei der Anmeldung vorzulegen. Bedürftige Personen, die noch keinen Tafelausweis besitzen, können sich in Barsinghausen jeden ersten Mittwoch im Monat zwischen 15 und 16 Uhr und in Gehrden jeden zweiten Dienstag im Monat zwischen 15 und 16 Uhr anmelden.

Freiwillige gesucht: Werden Sie Tafel-Helfer Woche für Woche versorgt die Tafel in ihren zwei Ausgabestellen am Langenäcker in Barsinghausen und am Kantplatz in Gehrden bis zu 1000 Menschen. Um die Arbeit auch weiterhin wie bisher ausführen zu können, sucht die Tafel für Barsinghausen dringend noch mehr Menschen, die sie tatkräftig bei der Ausgabe unterstützen – ehrenamtlich und unentgeltlich. Wer die Tafel unterstützen will, kann sich bei Tafel-Chefin Heidi Rogge unter Telefon (05105) 83758 melden.

Von Jennifer Krebs