Barsinghausen

Die beiden Tafeln am Langenäcker in Barsinghausen und am Kantplatz in Gehrden haben auch während des neuen Corona-Lockdowns geöffnet. Wegen der Feiertage an Weihnachten und zum Jahreswechsel ändern sich aber die Öffnungszeiten. In Barsinghausen ist am Montag, 21. Dezember, am Mittwoch, 23. Dezember, und am Montag, 28. Dezember, jeweils von 14 bis 17 Uhr geöffnet. In Gehrden wird am 23. Dezember und 28. Dezember von 14.30 bis 17 Uhr ausgegeben. Ab Januar gelten dann wieder die normalen Öffnungszeiten – in Barsinghausen ist das montags und donnerstags von 14 bis 17 Uhr und in Gehrden donnerstags von 14.30 bis 17 Uhr.

Zur Tafel darf, wer bedürftig ist

Woche für Woche versorgt die Barsinghäuser Tafel in ihren zwei Ausgabestellen bis zu 1000 Menschen. Zur Tafel darf, wer in Barsinghausen, Gehrden, Wennigsen und Ronnenberg wohnt, bedürftig ist und nur wenig Geld zur Verfügung hat. Wer das Angebot der Tafel in Anspruch nehmen möchte, muss seine Bedürftigkeit jedoch nachweisen. Rentenbescheid oder Bescheinigung vom Jobcenter sind bei der Anmeldung vorzulegen.

Hygienevorschriften bei der Ausgabe

Seit Corona gelten bei der Ausgabe besondere Regeln und Hygienevorschriften für die Kunden als auch für die Helfer. Am Wichtigsten: Abstand halten in und vor den Ausgabestellen. In Barsinghausen dürfen immer nur zwei Kunden gleichzeitig im Laden stehen. Alle anderen müssen draußen warten – „leider auch bei schlechtem Wetter“, sagt Günter Gottschalk, der Vorsitzende der AWO Barsinghausen/ Gehrden, die die Tafel betreibt. In Gehrden werden Warentaschen gepackt und nach draußen gegeben.

Geschenktüten zu Weihnachten

Um den bedürftigen Menschen an Weihnachten eine kleine Freude zu machen, hat die Tafel neben den Waren und Lebensmitteln des täglichen Bedarf jetzt zusätzlich Geschenktüten gepackt. Darin befinden sich unter anderem auch die Sachen, die bei der Sammelaktion „Ein Teil mehr“ vor dem zweiten Advent von vielen Kunden in mehreren Supermärkten gespendet worden waren. Die Tafel-Mitarbeiter denken bei den Geschenktüten vor allen an die Kinder. „Für sie gibt es eine Extrazugabe an Weihnachtsleckereien“, sagt Gottschalk.

Dank an Sponsoren und Helfer

Der AWO-Vorsitzende bedankt sich bei allen Unterstützern. „Wir von der Tafel freuen uns, dass wir mit Hilfe vieler örtlicher Geschäftsleute, aber auch überregionaler Versorgerketten und der Bereitschaft vieler Bürger zu spenden den Ärmsten unserer Gesellschaft helfen können“, sagt er. Bedanken möchte sich Gottschalk bei der Gelegenheit aber auch bei allen, die für die Tafel arbeiten.

Unentgeltlich im Einsatz

Die etwa 80 Tafel-Helfer leisten zusammen etwa 10.000 Stunden im Jahr für den sozialen Zweck. Der AWO-Vorsitzende zählt auf: Sie holen die Waren von den Supermärkten oder Logistikzentren ab, sehen sie vor Ort durch, sortieren sie ein und geben sie dann an die Bedürftigen weiter. Hinterher putzen sie gründlich die Ausgaberäume und achten darauf, dass die technische Ausrüstung in den Tafelläden immer funktioniert – und das alles ehrenamtlich und unentgeltlich. „Euch allen vielen Dank“, sagt Gottschalk. „Ihr macht eine tolle Arbeit im Dienste der Gemeinschaft.“

Von Jennifer Krebs