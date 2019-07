Barsinghausen

Gemeinsam mit zahlreichen Vereinen und Verbänden richtet der Stadtmarketingverein Unser Barsinghausen am Sonntag, 22. September, zum vierten Mal den Tag der Ortsteile in der Barsinghäuser Innenstadt aus. Die Veranstaltung hat sich inzwischen einen festen Platz im Veranstaltungskalender des Stadtmarketingvereins erobert und ist auch bei den Besuchern sehr beliebt. Vereine und Verbände aus Sport, Kultur und anderen Bereichen haben die Möglichkeit, sich an Ständen in der Fußgängerzone vorzustellen. Dazu gibt es ein buntes Unterhaltungsprogramm mit Spiel, Spaß, Informationen und Unterhaltung. In der Zeit von 13 bis 18 Uhr sind zudem die Geschäfte in der Innenstadt beim verkaufsoffenen Sonntag geöffnet. Neu im Programm ist ein Riesenkickerturnier, bei dem Teams aus den 18 Ortsteilen gegeneinander antreten sollen.

Vereine können sich noch anmelden

Vereine und Organisationen, die noch beim Tag der Ortsteile mitmachen wollen, können sich auf der Homepage von Unser Barsinghausen unter der Adresse www.unser-barsinghausen.de/standanmeldung/ anmelden. Standgebühren werden nicht erhoben, Kosten für Strom und Wasser übernimmt der Verein Unser Barsinghausen. Wer als Team zum Riesenkickerturnier antreten möchte, kann eine E-Mail an kickerturnier@unser-barsinghausen.de schicken.

Von Andreas Kannegießer