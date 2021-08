Barsinghausen

Der Stadtmarketingverein „Unser Barsinghausen“ will mit attraktiven Veranstaltungen dazu beitragen, dass die Barsinghäuser Fußgängerzone nach der Corona-Krise wieder nachhaltig belebt ist. Am Sonntag, 19. September, von 11 bis 18 Uhr richtet der Verein in der City den Tag der Ortsteile aus. Verbunden wird die Veranstaltung diesmal mit einem sogenannten kleinen Stadtfest – weil das richtige Stadtfest nun bereits zum zweiten Mal der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen ist.

Organisator Klaus Danner plant mit seinem Stadtfest-Team für den Tag der Ortsteile nun eine abgespeckte Version: Es wird nach den Worten von Schiebusch und Goltermann an verschiedenen Stellen in der City Live-Musik geben, um „zumindest einen kleinen Teil der aus der Vergangenheit bekannten Stadtfeststimmung in die Barsinghäuser Luft zu zaubern“. Auch das Kleine Stadtfest soll in der Zeit von 11 bis 18 Uhr gefeiert werden.

Der 19. September soll sowieso zu einem spätsommerlichen Familienfest in der Fußgängerzone Barsinghausens werden. Dazu soll auch von 13 bis 18 Uhr der verkaufsoffene Sonntag beitragen. Zahlreiche Läden werden geöffnet haben und zu einem entspannten Bummel einladen.

Der Tag der Ortsteile war im Jahr 2016 erstmals in Barsinghausen ausgerichtet worden. Der Stadtmarketingverein war damals auf der Suche nach Veranstaltungsformaten, die geeignet waren, Gäste in die City zu locken. Mit Erfolg: Der Tag der Ortsteile wurde so gut angenommen, dass er auch in den Folgejahren ins feste Veranstaltungsprogramm in der Innenstadt aufgenommen wurde. Ziel des Tages ist es, dass sich Vereine und Institutionen aus allen 18 Stadtteilen in der Fußgängerzone präsentieren können. 2020 hatte der Stadtmarketingverein den Tag der Ortsteile wegen Corona abgesagt.

15 Vereine haben sich schon angemeldet

„Barsinghausen zeigt wieder sein vielfältiges und buntes Vereinsleben und lädt Besucher ein, sich zu informieren und miteinander ins Gespräch zu kommen“, sagt Anke Schiebusch von „Unser Barsinghausen“. „Aktuell sind wir noch in der Planungsphase. Es haben sich aber schon 15 Vereine angemeldet.“ Aufgrund der bisher noch begrenzten Teilnehmerzahl gebe es auch noch kein endgültiges Programm, erläutert Schiebusch.

Geplant seien generell Mitmachaktionen. Weitere an einer Teilnahme interessierte Vereine und Institutionen können sich unter der Adresse kontakt@unser-barsinghausen.de beim Stadtmarketingverein melden. Standgebühren werden für die Teilnehmenden nicht erhoben – es sei denn, es handelt sich um Angebote zum Verkauf.

In den nächsten fünf Wochen bis zur Veranstaltung kann sich die Lage rund um die Pandemie noch erheblich verändern. Dass der Tag der Ortsteile stattfinden könne, stehe aber nicht zur Diskussion, betont „Unser-Barsinghausen“-Vorstandsmitglied Andreas Goltermann „Davon gehen wir aus. Die Frage ist nur, ob dann Maskenpflicht in der Innenstadt besteht oder nicht.“ Nach dem üblichen Hygienekonzept richte sich der Verein ohnehin, sagt Goltermann. „Unser Barsinghausen“ plant ein umfangreiches kulinarisches Angebot beim Tag der Ortsteile – unter anderem mit Pizza, Gerichten vom Wild oder Crêpes.

Von Stephan Hartung