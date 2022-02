Barsinghausen

Ein 92-Jähriger ist in Barsinghausen von einem Taschendieb bestohlen worden. Der Vorfall ereignete sich am Sonnabend kurz nach 13 Uhr. Der Senior kam gerade vom Wochenmarkt zurück, als er vor seinem Haus an der Hannoverschen Straße von einem Unbekannten angesprochen und nach Wechselgeld gefragt wurde. Obwohl der 92-Jährige ablehnte, kam ihm der fremde Mann sehr nah. In seinem Haus stellte der Senior dann fest, dass sein Portemonnaie nicht mehr in seiner Jackentasche war. Der Täter war bereits geflüchtet.

Bei Taschendiebstählen gehe es um wenige Sekunden, erklärt die Polizei. Die Täter hätten es dabei meist gezielt auf ältere Menschen abgesehen. In dem aktuellen Fall hat die Kriminalpolizei in Barsinghausen die Ermittlungen aufgenommen. Sie bittet Zeugen, die Angaben zu dem Täter machen können, sich unter der Telefonnummer (05105) 5230 zu melden.

Von Jennifer Krebs