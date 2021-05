Barsinghausen

Unbekannte Täter haben am Montagabend einen 80-jährigen Mann in einem Supermarkt an der Wilhelm-Heß-Straße bestohlen. Nach Mitteilung der Polizei hatte der Senior gegen 18 Uhr in dem Markt eingekauft. Als er sich zum Bezahlen der Kassenzone näherte, stellte der Mann fest, dass sein Portemonnaie nicht mehr in seiner Hosentasche steckte und verschwunden war.

Laut Polizei muss eine bisher unbekannte Person die Geldbörse nach dem Betreten des Marktes aus der Hosentasche des 80-Jährigen gezogen und entwendet haben. In dem Portemonnaie befanden sich 35 Euro Bargeld, ein Führerschein, ein Personalausweis und eine EC-Karte. Das Diebstahlopfer veranlasste sofort selbst eine Kontosperrung. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, um Hinweise unter Telefon (0 51 05) 52 30.

Von Andreas Kannegießer