Winninghausen

Bislang unbekannte Diebe haben am frühen Sonnabendmorgen in Winninghausen einen weißen Audi S5 Coupé gestohlen. Außenspiegel, Kühlergrill und Seitenschweller des weißen Fahrzeugs sind in schwarz gehalten. Zudem befinden sich an beiden Seitenschwellern weiße Aufkleber mit der Angabe einer Internetadresse. Der Besitzer hatte das Fahrzeug am Abend in seiner Hofeinfahrt in Winninghausen abgestellt. Die Tat ereignete sich nach Einschätzung der Polizei zwischen 5 und 6 Uhr morgens. Das Fahrzeug hat einen Wert von 70.000 Euro. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sind aufgerufen, sich unter Telefon (05105) 523115 an die Polizei in Barsinghausen zu wenden.

Von Uwe Kranz