Beim 48. Stadtfest sind wieder fast drei Dutzend Vereine und Organisationen mit Ständen vertreten. Musik wird auf drei Bühnen von insgesamt 15 Musikgruppen gespielt. Dabei ist den Organisatoren von der IG Stadtfest ein ganz besonderer Coup geglückt: Sie haben für Sonntagabend die Kult-Rockband The Lords verpflichtet, die seit mehr als 55 Jahren in der Musikszene aktiv ist und noch immer zahlreiche Fans mobilisieren kann. Für die Lords ist es zugleich eine Rückkehr nach Barsinghausen nach fünf Jahrzehnten: 1969 hat die Rockband schon einmal in Barsinghausen gespielt. Damals waren im Vorprogramm The Merseyshakes aus Barsinghausen zu hören – mit Peter Schwark, der noch immer in der IG Stadtfest aktiv ist.

Im weiteren Musikprogramm setzen die Organisatoren auf viele bewährte Elemente: Die Jetlags spielen am Sonnabendabend wieder auf der Hauptbühne am Thie. Ebenfalls seit Jahren beliebt sind unter anderem die Rockbands The Sterls und Buddy & The Cruisers, die Westernhagen-Coverband „Mit 18“ , die St. Peter’s Brass Band und die Stockbachtaler Musikanten aus Langreder. Am Freitag spielt ab 20 Uhr auf der Bühne am Rathaus die CCR Revival Band auf.

Am späten Freitagabend ab 23 Uhr wird der Ziegenteich gegenüber des Rathauses festlich und farbenfroh illuminiert. Unter dem Motto „Ziegenteich in Flammen“ erklingt dazu Musik von Queen, Freddie Mercury und zum Abschluss die kleine Nachtmusik in zwei Varianten.

Vor der Wilhelm-Stedler-Schule ist diesmal eine Irish-Folk-Bühne mit großem Biergarten davor aufgebaut. Auf dem Parkplatz hinter dem Rathaus wird am Freitag und Sonnabend wieder eine große Neunzigerjahreparty gefeiert. Das bewährte Kinderfest mit vielen Programmelementen wird am Sonnabend von 14 bis 18 Uhr am Thie ausgerichtet. Beschaulich geht es beim Café im Kloster der Johanniter mit selbst gebackenem Kuchen am Sonnabend und Sonntag ab 14 Uhr zu. Am Sonnabend singt dort der Shanty-Chor Barsinghausen.