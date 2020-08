Barsinghausen

Der Verein Calenberger Cultour & Co. (CC&Co) hat bei der Gestaltung seines Kulturprogramms finanzielle Planungssicherheit für die nächsten Jahre. Im Rathaus an der Bergamtstraße haben die CC&Co.-Vorsitzende Helga Winkler und Bürgermeister Marc Lahmann am Donnerstag einen neuen Kooperationsvertrag zur Kulturförderung unterzeichnet. Die Stadt gewährt dem Verein jährliche Zuschüsse und unterstützt ihn auch bei der Bühnentechnik.

Der neue Kooperationsvertrag gilt bereits ab diesem Jahr und hat eine Laufzeit bis Ende 2024. Die Stadt zahlt CC&Co. demnach einen jährlichen Zuschuss von derzeit 14.700 Euro, der ab dem Jahr 2023 auf 16.400 Euro steigen wird. Weitere 1700 Euro jährlich überweist die Stadt, damit der Kulturverein jeweils in eigener Regie Experten für Veranstaltungstechnik für seine Aufführungen engagieren kann.

Dank an ehrenamtliche Helfer

„Wir sind sehr froh, dass wir einen Verein wie Calenberger Cultour & Co. in unserer Stadt haben“, sagte Lahmann und würdigte das „tolle Programm, das mit so wenig Geld auf die Beine gestellt wird.“ Dies gelte insbesondere im Vergleich zu anderen Kommunen, betonte der Bürgermeister und sprach dem großen ehrenamtlichen Helferteam des Vereins seinen Dank aus.

Nach den Worten von Lahmann und Winkler ist die längerfristige Planungssicherheit insbesondere für die Programmgestaltung von großer Bedeutung. Viele Produktionen müssten mit eineinhalb Jahren Vorlauf gebucht werden, so die Vorsitzende.

Holger Schüler soll am 26. September im Theater auftreten. Quelle: SWR/Lars Reuther

Die anhaltende Corona-Pandemie sorgt bei CC&Co. weiterhin für Unsicherheit. „Wir fahren auf Sicht“, sagte Winkler. Immerhin ist die für den 26. September geplante Saisoneröffnungsveranstaltung fest eingeplant. An diesem Abend gastiert der Hundeexperte Holger Schüler aus der Fernsehreihe „Der Hundeversteher“ mit einer Live-Show im Theater Am Spalterhals. Die erste Theater-Abo-Veranstaltung ist für Dezember geplant.

Familien dürfen zusammen sitzen

Normalerweise passen laut Winkler rund 480 Besucher in die Aula des Schulzentrums. Wegen der Corona-Abstandsregelungen seien es nun nur noch knapp 130. Allerdings können Familien- und Freundesgruppen bis zu zehn Personen nebeneinander liegende Plätze buchen. „Je mehr solcher Gruppen wir haben, desto mehr Besucher passen in die Aula“, sagte die Vorsitzende. Sie lobte die kulturbegeisterte Zielgruppe in der Deisterstadt. „Das Barsinghäuser Publikum ist ein ganz besonderes“, betonte Winkler. „Es hat toll zu uns gehalten.“ Trotz der wegen der Corona-Pandemie abgesagten Veranstaltungen habe es „nur ganz wenige“ Kündigungen bei den Theater-Abos gegeben.

CC&Co. will im Winterhalbjahr auch wieder vier Konzerte im Konventsaal des Klosters für hochbegabte Nachwuchsmusiker ausrichten. Die Konzertreihe sei sehr beliebt, berichtete Winkler. „Deshalb führen wir sie gerne weiter.“ Auch im Konventsaal gelten derzeit allerdings Beschränkungen im Interesse des Infektionsschutzes: Statt 60 Sitzplätzen können dort zurzeit nur 25 bis 28 besetzt werden, wie die Vorsitzende erläuterte.

Von Andreas Kannegießer