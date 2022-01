Egestorf

Wenn es um sein neues Ehrenamt geht, ist Thomas Wittschurky voller Tatendrang. Der 64-Jährige ist seit November der erste Ortsbeauftragte von Egestorf. Die Corona-Pandemie bremse ihn aber bislang noch sehr dabei aus, sich in seiner neuen Funktion persönlich bei den Bürgern vorzustellen, wie er sagt. „Sobald es die Pandemieentwicklung zulässt, werde ich alle Egestorfer Vereine und Organisationen persönlich besuchen, um mich vorzustellen“, betont der ehrenamtliche Ortsbeauftragte. Schon bald wolle er auch regelmäßige Sprechstunden anbieten. „Ich freue mich auf viele spannende Begegnungen“, sagt Wittschurky. Er sehe sich als Vermittler zwischen der Bürgerschaft, der Stadtverwaltung und dem Bürgermeister. Der Geschäftsführer der Feuerwehrunfallkasse Niedersachsen will aber auch „weiterhin mit offenen Augen durch den Ort gehen und selbst verbesserungsfähige Punkte benennen“. Er werde sich um die Belange und Probleme der Egestorfer kümmern, aber auch selbst eigene Vorschläge machen und die Initiative ergreifen, so Wittschurky über seine Pläne.

Von der SPD für Posten vorgeschlagen

Ebenso wie Egestorf haben auch alle weiteren 17 Ortschaften in Barsinghausen nun jeweils einen Ortsbeauftragten – und zwar von der Partei ausgewählt, die bei der Kommunalwahl im September in den jeweiligen Dörfern die meisten Stimmen erhalten hat. Die ehrenamtlichen Vertreter sollen laut Satzung in die wesentlichen Fragen des von ihnen vertretenen Ortsteils eingebunden werden und als Ansprechpartner für die Belange der Bürgerinnen und Bürger sowie für die Verwaltung und den Rat dienen. Wittschurky wurde von der SPD für den Posten in Egestorf vorgeschlagen – immerhin Barsinghausens zweitgrößter Ortsteil.

Langjähriger SPD-Ratsherr in Barsinghausen

Er kennt sich mit ehrenamtlichen Engagement gut aus, saß von 2001 bis 2016 für die SPD als Kommunalpolitiker im Rat der Stadt Barsinghausen. Anschließend habe er auch aus beruflichen Gründen eine Pause eingelegt. „Jetzt habe ich aber wieder richtig Lust auf eine kommunalpolitische Tätigkeit“, begründet der frühere Vorsitzende der SPD-Abteilung Egestorf seine Bereitschaft, den neuen Posten zu übernehmen. Dass er in 22 Monaten pensioniert werde, habe auch zu dem Entschluss beigetragen.

2016 zog sich Thomas Wittschurky (links) aus der Kommunalpolitik zurück: Claudia Pannki und Günter Gottschalk lösten ihn als Vorsitzenden der SPD-Abteilung Egestorf ab. Quelle: Frank Hermann (Archiv)

Seit 1993 in Egestorf

Wittschurky bringt jede Menge Erfahrung im Umgang mit Bürgern, Kommunalpolitikern und Verwaltungskräften mit – als langjähriger Ratsherr, aber auch als Geschäftsführer der Feuerwehrunfallkasse. „Ich habe mit den Feuerwehren und der Stadt Barsinghausen bislang immer eine gute Zusammenarbeit gepflegt, wenn es um die Beratung und Sicherheitsaspekte beim Bau und der Instandsetzung von Feuerwehrhäusern ging“, sagt der gelernte Sozialversicherungsfachangestellte. Er ist in Hannover aufgewachsen, wohnt aber bereits seit 1993 mit seiner Frau Gerlinde Wojak-Wittschurky in Egestorf. Sie ist ebenfalls ehrenamtlich engagiert und schlichtet als Schiedsperson Nachbarschaftsstreitigkeiten. Das Ehepaar hat eine erwachsene Tochter.

„Ich lerne gerne dazu“

Wittschurky verweist auf sein gutes Netzwerk und zahlreiche Kontakte innerhalb von Egestorf. „Ich bin seit 30 Jahren im Ort unterwegs und kenne mich gut aus“, sagt der 64-Jährige. Was ihn auch antreibt: „Ich lerne gerne dazu und lerne auch gerne neue Menschen kennen.“ Gerade weil bislang niemand Erfahrung mit dem neuen Amt eines Ortsbeauftragten habe, biete der Posten auch viel Gestaltungsspielraum, den er kreativ nutzen wolle. Spontan fallen ihm zwei Themen ein, für die er sich einsetzen will: „Der Radwegausbau an der Stoppstraße und die verbesserungswürdige Situation der Spielplätze im Ort. Er schätzt auch den Umgang mit freiwillig engagierten Menschen. „Ich habe den größten Respekt vor dem Ehrenamt“, betont der Egestorfer.

Auch vor diesem Hintergrund will er künftig einen Teil seiner Freizeit dem Posten des Ortsbeauftragten widmen. Er verbringt auch gerne Zeit in seinem Garten und beim Wandern im Deister. Bis zum Beginn seiner Sprechstunden ist Wittschurky per E-Mail an Thomas2012@gmx.net zu erreichen.

