Barsinghausen

Wenn alles läuft wie erwartet, dürfte sich die Stadt Barsinghausen spätestens ab dem 1. November um einen neuen Ersten Stadtrat bemühen müssen. Thomas Wolf, seit 1. Februar 2017 die Nummer zwei hinter Barsinghausens Bürgermeister, könnte am kommenden Sonntag, 12. September, zur Nummer eins gewählt werden. Der 54-Jährige kandidiert für den Posten des Verwaltungschefs in der Samtgemeinde Rodenberg.

Wolf hat seinen aktuellen Arbeitgeber bereits im Frühjahr dieses Jahres von seiner Kandidatur auf der anderen Seite des Deisters ins Bild gesetzt. Und trotzdem sind Verwaltung und Politik in Barsinghausen weiterhin zum Nichtstun verdammt und könnten zeitnah keinen Nachfolger präsentieren.

Zwar ist die Kandidatur Wolfs recht aussichtsreich – immerhin wird er von einem breiten Bündnis aus CDU, FDP, Grüne und WGSR (Wählergemeinschaft Samtgemeinde Rodenberg) unterstützt, doch gewonnen ist die Wahl deshalb noch nicht. „Man beachte, es ist eine Direktwahl“, betont Wolf. „Nur weil mich die Parteien unterstützen, heißt es nicht, dass die Menschen mich wählen.“ Barsinghausen muss das Wahlergebnis abwarten.

Ausschreibung frühestens am 1. November

Sollte die Wahl aber zugunsten des gebürtigen Rheinländers ausgehen und er würde diese innerhalb der festgeschriebenen Frist von einer Woche annehmen, könnte Barsinghausens Verwaltung frühestens dann die Stelle des Ersten Stadtrats neu ausschreiben – und spätestens, wenn Wolf als Nachfolger des amtierenden Samtgemeindebürgermeisters Georg Hudalla am 1. November seine Stelle antritt. Es sei realistisch, dass man bis zu einem halben Jahr warten müsse, bis der Posten neu besetzt sei, sagt Wolf.

Eine solche Vakanz ist von einer Verwaltung nur schwer zu kompensieren, das ist Wolf bewusst. „Die Kinderbetreuung, der Bau des neuen Jugendhauses, die großen Schulbaumaßnahmen, die Herausforderungen bezüglich zu erwartender Flüchtlinge aus Afghanistan – das sind alles große Themen, die viel Zusatzarbeit und eine hohe Belastung der Mitarbeiter bedeuten“, sagt der Erste Stadtrat.

Was macht eigentlich ein Bürgermeister? Und wie viel verdient er? Aufgaben: Der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin steht an der Spitze einer Stadt oder Gemeinde und leitet hauptamtlich die Verwaltung. Zudem ist er auch ein bedeutender Repräsentant seiner Kommune, eröffnet Volksfeste und Ähnliches und nimmt andere öffentliche Termine wahr. Innerhalb der Verwaltung einer Stadt begleitet der Bürgermeister die sogenannte Beschlussgebung: Er bereitet die Beschlüsse des Verwaltungsausschusses und der Orts- beziehungsweise Stadtbezirksräte vor – die stimmen dann ab. Eine weitere Aufgabe ist es, die Entscheidungen vom Rat, der Fachausschüsse und der Orts- beziehungsweise Bezirksräte mit seiner Verwaltung umzusetzen und auszuführen. Die gewählten Politikerinnen und Politiker im Rat und seinen Fachausschüssen und die Orts- beziehungsweise Bezirksräte muss der Bürgermeister über wichtige Angelegenheiten informieren. Persönliches: Ein Bürgermeister kann einer Partei angehören, muss er aber nicht. Er muss am Wahltag mindestens 23 Jahre alt und darf noch nicht 67 Jahre alt sein. Wahl: Die Bürgerinnen und Bürger wählen ihn alle fünf Jahre direkt. Bei der Wahl muss ein Kandidat oder eine Kandidatin mindestens 50 Prozent der Stimmen bekommen. Ist das im ersten Wahlgang nicht der Fall, kommt es zu einer Stichwahl zwischen den Bewerbern mit den meisten Stimmen. In diesem Jahr finden die Stichwahlen am 26. September statt, dem Tag der Bundestagswahl Gehalt: Wie viel Geld ein Bürgermeister verdient, hängt von der Einwohnerzahl der Stadt ab. Daraus ergibt sich ein Grundgehaltssatz von 7153 Euro für Gemeinden mit weniger als 10.000 Einwohnern bis hin zu 12.201 Euro im Monat für den Oberbürgermeister von Hannover.

Einige Projekte seien dank der „super Leistung“ seiner Mitarbeiter bereits nahezu abgeschlossen, anderes müsse auf verschiedene Schultern verteilt werden. „Ich hoffe aber, dass das, was ich hinterlasse, so aufgeräumt ist, dass daran ohne größere Verzögerungen weitergearbeitet werden kann“, sagt Wolf.

Warum eigentlich Rodenberg?

Mit einer Bürgermeisterkandidatur habe er sich das erste Mal ernsthaft im vergangenen Jahr auseinandergesetzt, als in Barsinghausen die Bürgermeisterwahl anstand. Er habe erkannt, dass er sich das Amt grundsätzlich zutraue, aber „die politische Konstellation in Barsinghausen überzeugte mich nicht davon, dass eine Kandidatur für mich erfolgversprechend sein könnte“.

Kaum hatte er seine Gedankenspiele für beendet erklärt, habe ihn im Dezember das Parteienbündnis aus der Samtgemeinde, die selbst ernannte „bunte Truppe“, angesprochen und ihm erklärt, sie würde eine Kandidatur Wolfs in Rodenberg unterstützen, erinnert sich der Stadtrat. „Dann habe ich mich klug gemacht, mir den Haushalt und den Stellenplan der Samtgemeinde, die Infrastruktur und die allgemeinen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen angeschaut und erkannt, da kann man etwas bewegen“, sagt Wolf.

Samtgemeinde nicht weit von Wohnort

Im Januar dieses Jahres habe er sich dann für die Kandidatur entschieden – zum einen, weil er seinen Chancen als recht gut beurteilte, zum anderen, weil die Samtgemeinde nur wenige Kilometer von seinem Wohnort Barsinghausen entfernt liegt und er nach fast fünf Jahren nicht schon wieder umziehen müsste. „Außerdem geht es mir klar um die Aufgabe, nicht um die Besoldung. Die ist nicht besser als die aktuelle“, versichert Wolf.

Das Amt des Bürgermeisters der Samtgemeinde Rodenberg wäre für den Hobbymaler und Hundebesitzer ein beruflicher Höhepunkt. Er strebe nicht nach Höherem. „Ich brauche doch schon zwei bis drei Jahre, bis ich alle Netzwerke verstehe. Da gehe ich doch nach fünf Jahren nicht schon wieder. Das macht doch keinen Spaß“, versichert Wolf.

Dann bleibt er eben

Und was passiert, wenn er die Wahl verliert? „Dann bleibe ich eben hier“, sagt der Kandidat und klingt überzeugend. Er werde sicherlich enttäuscht sein, weil er dann eine Wahl verloren habe, aber er werde sich nicht grämen. „Die Erlebnisse des Wahlkampfs sind so tolle Erfahrungen, die möchte ich nicht missen, egal, wie die Wahl ausgeht“, sagt Wolf. Er sei relativ entspannt und in der beruhigenden Situation, die Wahl nicht gewinnen zu müssen. Er könne seinen jetzigen Job schließlich einfach weiterführen. „Ich glaube, dass man mir in Barsinghausen meine Kandidatur nicht vorwerfen wird.“

Von Mirko Haendel