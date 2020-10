Barsinghausen

Zu einer außergewöhnlichen Tierrettung wurden die Helfer des Tierschutzvereins Barsinghausen kürzlich gerufen. Ein Barsinghäuser hatte sich von einer Privatperson einen jungen Rottweiler gekauft, berichtet Vorsitzender Ernst Wildhagen. Die neuen Besitzer hätten das Tier in Soltau abgeholt und nach Barsinghausen gebracht. Doch nach der ersten Nacht im neuen Zuhause wurde das Tier dann ängstlich und aggressiv – und ließ niemanden mehr an sich heran.

Lesen Sie auch: Tierschutzverein eröffnet sein neues Hundehaus

Anzeige

„In der ersten Nacht im neuen Zuhause war der Rüde noch etwas unruhig, was aber ganz normal ist“, sagt Wildhagen. Morgens habe der Besitzer den Hund in seine Garten gelassen. „Diese neue Umgebung war dann wohl doch etwas zuviel für den Rottweiler. Ganz plötzlich reagierte er ängstlich-aggressiv und ließ niemanden mehr an sich heran. Der Besitzer brachte sich im Haus in Sicherheit und rief bei der örtlichen Polizei um Hilfe“, sagt Wildhagen. Diese informierte dann den Tierschutzverein Barsinghausen und parallel die Hundestaffel der Polizei Hannover.

Der Hund musste betäubt werden. Quelle: Tierschutzverein Barsinghausen

Durch die immer neuen Personen und die gescheiterten Versuche, den Hund zu beruhigen, eskalierte die Situation soweit, dass die Tierrettung der Feuerwehr Hannover ausrücken musste, um das Tier zu betäuben, berichtet Wildhagen. Zur Sicherheit stand solange ein Polizist mit einem Maschinengewehr im Anschlag, falls der Rottweiler versuchen sollte, aus dem Garten auszubrechen.

Lesen Sie auch: Corona-Krise fordert auch das Tierheim heraus

„Zum Glück war die Feuerwehr schnell vor Ort und der Hund konnte erfolgreich betäubt und in unser Tierheim gebracht werden. Durch den Bau des neuen Hundehauses sind wir in der Lage, auch gefährliche Hunde zumindest vorübergehend in einem gesicherten Zwinger zu versorgen. In den nächsten Tagen besprechen wir mit dem alten und neuen Besitzer, wie es mit "Leo" weitergehen soll“, sagt Wildhagen und rät eindringlich davon ab, Tiere von unbekannten Privatpersonen zu kaufen. Auch Internetplattformen seien völlig ungeeignet und in anderen Ländern sogar schon für die Vermittlung von Tieren verboten. „Wenden Sie sich ausschließlich an bekannte zertifizierte deutsche Züchter oder an einen Tierschutzverein. Wir stehen Ihnen auch gerne beratend zur Seite“, sagt Wildhagen.

Das betäubte Tier konnte schließlich eingefangen werden. Quelle: Tierschutzverein Barsinghausen

Von Lisa Malecha