Barsinghausen

Das „Team Schieb“ um den früheren Barsinghäuser Handballer Harald Schieb hat das 29. Max-Benefizturnier gewonnen und sich zum ersten Mal den Siegerpokal geholt. Im Endspiel gab es durch den Treffer von Sajoscha Hillebrand einen 1:0-Sieg gegen die Gastgeber vom Bierlokal Max. „Wir sind sehr glücklich. Das war wieder eine tolle Veranstaltung. Vor allem möchte ich allen Ehrenamtlichen danken, die das heute die Beine gestellt haben“, sagte Schieb. Er richtete noch einen Appell die Organisatoren Frank Neumeister und Roland John, die angekündigt hatten, nach dem 30. Turnier im kommenden Jahr aufhören zu wollen. „Das wäre sehr schade, weil es ja um die gute Sache geht“, sagte Schieb.

2500 Euro für den guten Zweck

In den vergangenen 28 Jahren sind insgesamt 65.400 Euro für den guten Zweck erspielt worden. Dieses Mal sind ungefähr 2500 Euro zusammengekommen. Die genaue Summe konnten die Organisatoren noch nicht nennen. Weil die örtlichen Geschäftsleute für das Max-Benefizturnier wieder etliche attraktive Preise gestiftet hatten – Hauptgewinn war ein Fahrrad – wurden bei der Tombola 1100 Lose verkauft. Der Erlös geht je zur Hälfte an die Barsinghäuser Tafel, die einen neuen Kühlwagen finanzieren will, sowie an die Leselernhelfer mit ihrem Verein Mentor, der seinen zehnten Geburtstag feiert.

Ein Dankeschön für die Schiedsrichter: Barsinghausens stellvertretender Bürgermeister Karl-Heinz Neddermeier, Turnier-Organisator Roland John, Fritz Hoppe, Wolfgang Fedderke, Ralph Ihl und Organisator Frank Neumeister. Quelle: Uwe Serreck

Für das leibliche Wohl sorgte der Groß Munzeler Verein kinderschMUNZELn. Auch sonst machte das Turnier Lust auf die nächste Auflage, die am 13. Februar 2021 gespielt wird. 300 Zuschauer in der Glück-Auf-Halle sorgten für tolle Stimmung und feuerten ihre Spieler an. Nicht dabei war die Stadtsparkasse, die wenige Tage vorher absagen musste. Dafür sprang das Autohaus Senne ein, das sich auf Anhieb den Pokal als fairste Mannschaft sicherte. Überhaupt gab es für die Schiedsrichter Wolfgang Fedderke, Fritz Hoppe und Ralph Ihl wenig zu tun. Nur den Kickern der StB-Verkehrstechnik gab John bei der Siegerehrung mit auf den Weg: „Es ist nur ein Hobbyturnier.“

Sajoscha Hillebrand (rechts) gewinnt die Torjägerkanone - er trifft ebenso sieben Mal wie Golterns früherer Kultstürmer Peter Rasche. Quelle: Uwe Serreck

Das Stechen um die Torjägerkanone gewann Hillebrand, der ebenso sieben Mal traf, wie der früheren Goltener Kultstürmer Peter Rasche. Der 55-Jährige hatte eigentlich 2017 angekündigt aufzuhören, zeigte aber einmal mehr seinen Torriecher. Als bester Torwart wurde Philipp Lattmann von den Feuerwehrfreunden ausgezeichnet. Leider hatten auch die Sanitäter des DRK Arbeit, weil sich der Torhüter von Senne und eine Spielerin der StB bei jeweils unglücklichen Aktionen verletzten.

Lesen Sie auch

Sportlerwahl: Jetzt kann es losgehen

Von Uwe Serreck