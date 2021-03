Barsinghausen

„Gehen Sie mal wieder wandern“: Diesen Aufruf richtet der Tourismusverein Barsinghausen auf einem Plakat an die Passanten in der Innenstadt – und will auf diese Weise für Spaziergänge oder Wanderausflüge im Deister werben. Der Vereinsvorsitzende Rainer Krabbe hat zwei große Plakate mit Streckenempfehlungen und einer Übersichtskarte hinter den Fensterscheiben eines leer stehenden Hauses am Thie aufgehängt.

In der Corona-Pandemie mit Kontakt- und Reisebeschränkungen liegt laut Krabbe auch der Tourismus in der Deisterstadt weitgehend brach. Übernachtungen gibt es kaum in den rund 120 Betten der etwa 30 Ferienwohnungen und drei Hotels. „Lediglich für Geschäftsleute und für Handwerker auf Montage dürfen die Vermieter öffnen, aber nicht für privat Reisende“, sagt Krabbe.

Lohnenswertes Ausflugsziel

Dennoch: Für Menschen aus Barsinghausen und der Region biete der Deister ein lohnenswertes Ausflugsziel in unmittelbarer Nähe – auch und gerade in der Corona-Krise. „Viele Leute wünschen sich im Lockdown, endlich wieder mal etwas Abwechslung im Alltag genießen zu können. Dazu bietet sich eine Wanderung in der Natur geradezu an“, sagt der Tourismus-Vorsitzende.

Seine Plakataktion solle eine Anregung sein, die Schönheiten des Deisters neu zu erleben. Hinter den Schaufenstern eines ehemaligen Friesurgeschäftes am Thie finden Interessierte vier detaillierte Routentipps für Wanderungen über jeweils rund 20 Kilometer. Diese Tipps sind auch online unter barsinghausen-info.de nachzulesen.

Erholung an frischer Luft

„Manchmal braucht es solche Hinweise, um die Möglichkeiten für eine aktive Erholung an der frischen Luft zu entdecken“, sagt Krabbe. Zu jeder Jahreszeit biete der Deister viel Abwechslung. „Und wenn im Frühling die Natur wieder überall sprießt und blüht, dann geht mir richtig das Herz auf.“

Passend zur Werbeaktion des Tourismusvereins Barsinghausen hat die Region Hannover jetzt eine neue Faltkarte „Wandern im Deister“ veröffentlicht. Die kostenlose Karte zeigt alle Wanderwege und gibt Hinweise zu Gastronomie, Sehenswürdigkeiten und Haltepunkten des Nahverkehrs. Sie soll in den Verwaltungen der Deister-Kommunen erhältlich sein. Auf Wunsch wird die Karte auch zugesandt: Bestellungen sind per E-Mail an naherholung@region-hannover.de oder unter Telefon (05 11) 61 62 26 29 möglich.

Ausgleich zum Alltag

Für die Region Hannover ist das Wandern laut Bilge Tutkunkardes, Leiterin des Teams Regionale Naherholung, nicht nur zu Zeiten einer Pandemie ein Schwerpunkt ihres Naherholungsprogramms. „Sich aktiv in der Natur zu erholen trägt entscheidend zum Wohlbefinden bei und schafft einen geeigneten Ausgleich zum Alltag. Dies haben wir in der Corona-Zeit gerade erst wieder erlebt. Wandern ist hierfür die ideale Bewegungsform", betont die Teamleiterin.

Von Frank Hermann