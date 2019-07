Barsinghausen

Vom Besucherbergwerk Klosterstollen bis zu den neun romantischen Rittergütern, von der historischen Windmühle Wichtringhausen bis zu den Wander- und Radwegen sowie den Waldgaststätten im Deister: Die Stadt Barsinghausen hat viele touristische Ziele für Ausflügler und Urlauber zu bieten. In einer neuen Broschüre präsentiert der Tourismusverein auf 40 Hochglanzseiten einen informativen Überblick für Barsinghausen-Besucher, die sich in der Deisterstadt erholen wollen. Eine zweite Broschüre listet Übernachtungsmöglichkeiten in einem Hotel- und Gastgeberverzeichnis auf.

Produktion ist enormer Aufwand

Alle drei bis vier Jahre lässt der Tourismusverein seine Imagebroschüren aktualisieren und auf den neusten Stand bringen. „Dann müssen wir Adressen oder Freizeit- und Übernachtungsangebote prüfen, damit die Besucher nicht vor verschlossenen Türen stehen. Außerdem gibt es immer wieder Veränderungen, die wir in die neuen Ausgaben einarbeiten“, erklärt Rainer Krabbe, erster Vorsitzender des Vereins.

Krabbe hat in den vergangenen Monaten die inhaltliche Gestaltung der neuen Broschüren mit Texten und Fotos übernommen. „Der Aufwand war enorm. Aber mit dem Ergebnis bin ich auch sehr zufrieden. Nicht nur für auswärtige Besucher, sondern auch für Barsinghäuser gibt es viele interessante Informationen über die Stadt und ihre 18 Ortsteile“, betont der Vorsitzende.

Zwei separate Hefte sind kostenlos erhältlich

Zum ersten Mal hat der Verein jetzt zwei separate Hefte herausgebracht – getrennt nach Tourismuszielen und Gastgeberverzeichnis. Bislang waren beide Aspekte in einer gemeinsamen Broschüre zusammengefasst. „Aber gerade bei den Ferienwohnungen gibt es immer wieder Veränderungen, weil sich ältere Vermieter zurückziehen und neue Anbieter hinzukommen. Künftig müssen wir dann nur noch das Gastgeberverzeichnis in einem kurzen Rhythmus erneuern“, erläutert Krabbe.

Außer dem Vier-Sterne-Sporthotel Fuchsbachtal listet das Verzeichnis mehr als 30 Ferienwohnungen für Urlauber und Erholungssuchende in der Deisterstadt auf. Genaue Übernachtungszahlen kennt der Vorsitzende des Tourismusvereins zwar nicht, „aber die Wohnungen sind immer sehr gut belegt, sowohl für kurze als auch für längere Aufenthalte“.

Die neuen Broschüren seien in einer Auflage von 8000 Exemplaren für die Tourismusziele und von 1500 Exemplaren für das Hotel- und Gastgeberverzeichnis erschienen. Der Verein will die kostenlosen Hefte an potenzielle Barsinghausen-Besucher verschicken sowie in der Stadt auslegen – im ASB-Bahnhof, im Zechensaal, in den beiden Rathäusern sowie im Bücherlädchen am Thie. Für die Herstellung der beiden Broschüren hat der Verein laut Krabbe einen mittleren vierstelligen Euro-Betrag investiert.

