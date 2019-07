Barsinghausen

Es ist mehr als ein halbes Jahrhundert her: Der Pastor wendet seinen Schülern den Rücken zu. Das ist das Signal: Die Stinkbombe wird gezündet – doch der Streich geht nach hinten los. Am Ende müssen nur die Konfirmanden den Gestank aushalten, während der Pastor am offenen Fenster steht, frische Luft atmet und sie unterrichtet.

Vor mehr als 50 Jahre hat sich diese Szene abgespielt. Doch noch heute sorgt sie für Gelächter unter den mittlerweile Erwachsenen damaligen Konfirmanden. „Die Stinkbombe hat einer unserer Mitkonfirmanden damals in dem Bücherladen gegenüber des Pfarrhauses gekauft. Da gab es auch Scherzartikel“, sagt Klaus Beran. Er erinnert sich noch genau an diesen Tag. „Als der Pastor sich umdrehte, sind wir alle auf die Stinkbomben getreten“, sagt er und ergänzt: „So ganz begeistert waren wir den Rest des Unterrichts an diesem Tag dann nicht.“

Konfirmanden spielen Streiche

Doch andere Scherze seien durchaus gelungen. So zum Beispiel als die Konfirmanden – damals wurden Mädchen und Jungen noch getrennt von einander unterrichtet – den Fiat 500 des Diakons quer in die Einfahrt des Pfarrhauses gestellt haben. „Der kam dann nicht mehr weg, bis wir das Auto irgendwann wieder angehoben und richtig rum hingestellt haben“, sagt Beran.

Am 30. Juni 1969 wurde die Gruppe in der Klosterkirche konfirmiert. Zum Jubiläum sind 14 Männer und Frauen nun wieder in die Klosterkirche gekommen – und zwar aus dem gesamten Land und aus dem Ausland. Einer reiste sogar aus London an, um beim Gottedienst in der Klosterkirche dabei zu sein. Und nach dem Gottesdienst tauschten die ehemaligen Konfirmanden noch zahlreiche weitere Geschichten aus ihrer Konfirmationszeit aus. Nun freuen sie sich schon auf das nächste Treffen, das hoffentlich nicht erst in 25 Jahren ist.

Von Lisa Malecha