Die Corona-Pandemie hat in diesem Jahr die Rahmenbedingungen für die beliebten Kinderbibeltage der Barsinghäuser Mariengemeinde verändert. Die Zahl der Jungen und Mädchen musste auf 30 beschränkt werden, und statt im Gemeindesaal wurde die Veranstaltung diesmal im Klosterinnenhof und im Klostergarten ausgerichtet. Am Ende gab es dennoch überall zufriedene Gesichter.

Mehr Abstand als sonst halten die Jungen und Mädchen bei den Kinderbibeltagen ein. Quelle: Sabine Freitag

Die drei Kinderbibeltage sind von dem bewährten Team mit Pastorin Uta Junginger, Kirchenvorsteherin Carmen Ohlendorf und einer Gruppe engagierter junger Helfer vorbereitet und betreut worden. Unter dem Motto „Servus Paulus“ begaben sich die Kinder und Jugendlichen sowie das Helferteam gemeinsam auf die Spuren der Anfänge des Christentums. Die Jungen und Mädchen im Alter von sechs bis 13 Jahren erfuhren, wie Saulus sich vom Christenverfolger in Damaskus wandelte und später als Paulus bekannt wurde. „Die Christen damals hatten einen Fisch als Geheimzeichen. Denn es war für sie gefährlich, sich offen zu zeigen", erklärte die Pastorin. Und so wurden auch in den Kleingruppen unter anderem Fische zum Mitnehmen gebastelt.

Kinder studieren Szenen ein

Die jungen Teammitglieder spielten den Kindern Szenen aus der biblischen Geschichte rund um Paulus’ Leben vor. Zum Abschluss studierten dann auch die Sechs- bis 13-Jährigen selbst Szenen ein, die bei einem Familiengottesdienst am Sonntag aufgeführt wurden. Dabei wurde sehr auf Abstand geachtet, die Kleingruppen waren vor allem aus Geschwisterpaaren und Freundeskreisen gebildet worden.

„Kinder sind eine der Personengruppen, die gerade in Corona-Zeiten besonders betroffen sind – von Kindergarten- und Schulschließungen sowie Kontaktsperren und Bewegungseinschränkungen“, sagte Pastorin Junginger. Umso wichtiger sei es, dass die Gemeinde das Mögliche tue, um ein spirituelles und religionspädagogisches Angebot für Kinder in den Ferien zu ermöglichen. Die Pastorin dankte vor allem der Äbtissin des Klosters, Barbara Silbe, dass der Innenhof und der Klostergarten für die Veranstaltung genutzt werden durften.

Zum Abschluss der Kinderbibeltage stärken sich die Jungen und Mädchen bei einem kleinen Fest mit Pizza. Quelle: Sabine Freitag

