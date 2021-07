Die Unabhängige Wählergemeinschaft (UWG) in Barsinghausen hat ihre Personalplanungen für die Ratswahl am 12. September abgeschlossen. Insgesamt zehn Personen treten für die UWG in den beiden örtlichen Wahlbereichen an. Spitzenkandidaten sind Markus Neugebauer und Alfons Holtgreve.