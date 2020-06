Barsinghausen

Am Sonnabendabend gegen 20 Uhr ist ein 30-jähriger Mann in der Barsinghäuser Aldi-Filiale am Reihekamp des Ladendiebstahls überführt worden. Zeugen hatten beobachtet, wie der Mann, der nicht aus Barsinghausen stammt, eine Armbanduhr in den Hosenbund gesteckt hatte. Als die alarmierte Polizei den Sachverhalt aufnahm, bemerkten die Beamten, dass der mutmaßliche Dieb offenbar Alkohol getrunken hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,81 Promille.

Von Andreas Kannegießer