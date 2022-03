Barsinghausen

 Die Barsinghäuser Stadtverwaltung hat ein zentrales Spendenkonto für die Unterstützung der Menschen in der Partnerstadt Kovel eingerichtet. „Mithilfe dieses Kontos wollen wir die Hilfsbereitschaft besser kanalisieren und Hilfsorganisationen gezielter unterstützen“, sagt Bürgermeister Henning Schünhof. Der Verwaltungschef hat bereits zahlreiche – auch finanzielle – Hilfsangebote bekommen und will mit der Einrichtung des Kontos diesen Anfragen Rechnung tragen. Spenderinnen und Spender nutzen das Konto unter der IBAN DE29 2515 1270 0000 2686 49.

„Überwältigende Spendenbereitschaft“

Zugleich bedankte sich Schünhof – auch im Namen seines Amtskollegen aus Kovel, Igor Chaika – „für die überwältigende Spendenbereitschaft der Barsinghäuserinnen und Barsinghäuser“. „Wir beide sind sehr dankbar für dieses große gesellschaftliche Engagement der Menschen, die ohne zu zögern, auf vielfältige Weise Not und Leid lindern wollen.“

50 Cent für jeden gespendeten Euro

Die Stadtwerke Barsinghausen und die Stadtwerke Stadtoldendorf wollen die Hilfsmaßnahmen der Stadtverwaltung ebenfalls unterstützen. „Wir als Stadtwerke Barsinghausen und mit unserem Kooperationsstadtwerk in Stadtoldendorf werden die eingegangenen Spendengelder aufrunden. Geplant ist, dass wir pro gespendetem Euro 50 Cent dazugeben“, sagt Shteryo Shterev. Zudem kündigte der Geschäftsführer der Barsinghäuser Stadtwerke an, dass die Kinder aus Kovel, die am Wochenende in Barsinghausen ankommen sollen, freien Eintritt ins Deisterbad haben werden.

30.000 Euro als Soforthilfe

Wie Bürgermeister Schünhof weiter mitteilte, habe die Stadtverwaltung eine Soforthilfe für die Partnerstadt Kovel in Höhe von 30.000 Euro zur Verfügung gestellt. „Angesichts der bedrohlichen Lage ist dies zwar nur ein kleiner Betrag, als Soforthilfe ist er aber ein wichtiger Anfang um handlungsfähig zu sein und schnell in Notsituationen eingreifen zu können“, macht der Rathauschef deutlich.

Von Mirko Haendel