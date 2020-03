Das Millionenprojekt für den barrierefreien Umbau von Straßen und Gehwegen in der Barsinghäuser Nordstadt beginnt. Bis zum Herbst werden zunächst die Eichendorffstraße, der Fritz-Reuter-Platz und der Heinrich-Heine-Platz zu Großbaustellen.

Umbau von drei Straßen in der Nordstadt beginnt nächste Woche

