Barsinghausen/Egestorf/Kirchdorf

In Barsinghausen sucht die Polizei nach mehreren Sachbeschädigungen an Autos in Barsinghausen, Kirchdorf und Egestorf nach Zeugen.

Unbekannte haben in der Zeit von Donnerstagabend, 18 Uhr, bis Freitagmorgen, etwa 5.15 Uhr, an der Straße Hoppenkamp in Barsinghausen einen Seat Mii mit Beton verschmutzt. Das habe laut Polizei im Bereich der Motorhaube dauerhafte Schäden verursacht.

Zu weiteren Sachbeschädigungen an Autos kam es an der Landstraße in Kirchdorf und in der Stoppstraße in Egestorf. In Kirchdorf haben Unbekannte zwischen Freitagnachmittag, 15 Uhr, und Sonnabendmittag, 12.10 Uhr, einen Mazda vom Kotflügel bis zur Fahrertür zerkratzt. In Egestorf haben Unbekannte dann einen Citroen Berlingo zwischen Freitagabend, 22 Uhr, und Sonnabendmorgen, 11 Uhr, im Bereich des hinteren linken Radkastens zerkratzt.

In allen Fällen sucht die Polizei nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat in Barsinghausen unter Telefon (0 51 05) 52 30 zu melden.

Von Lisa Malecha