Im Naturschutzgebiet zwischen Langreder und Kirchdorf haben Unbekannte illegal Müll entsorgt. Ein Karton gefüllt mit abgelaufenen Lebensmitteln, mehrere Büstenhalter, eine Badehose, zwei weiße Nachthemden, Sandalen, ein Bettvorleger, zwei kleine Kopfkissen und benutzte Windeln, verdreckte Babybodys und weiterer Hausmüll wurden dort einfach in die Natur gekippt. Eine Streife der Barsinghäuser Polizei entdeckte den Müll am Sonntagabend bei ihrer Patrouille neben einem Feldweg nahe der L401.

Wilde Müllkippen in Barsinghausen sorgten in jüngster Vergangenheit vermehrt für Unmut bei Umweltbehörden und Bürgern. Die Kosten für die illegale Entsorgung der Hinterlassenschaften anderer zahle schließlich die Allgemeinheit, sagt Polizeihauptkommissar Falk Hecht. Zuletzt hatten Unbekannte in Hohenbostel größere Mengen Schutt und Bauabfälle mitten im Deister abgeladen. Dort waren in den Müllbergen immerhin Spuren entdeckt worden, die Ansätze für die Ermittlungen der Polizei boten.

Auch im aktuellen Fall sind die Ermittler auf Mithilfe angewiesen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich unter der Telefonnummer (05105) 523115 zu melden.

