Barsinghausen

Unbekannte haben am frühen Sonntagmorgen auf einem Feldweg in der Verlängerung des Ilse-Pustelny-Weges ein Lagerfeuer entzündet und sich offenbar in einer kleinen Runde gemütlich darum herum gesetzt. Nach Mitteilung der Polizei war ein Anwohner auf den Feuerschein auf dem Feldweg in Richtung Hohenbostel aufmerksam geworden und hatte die Polizei alarmiert.

Als eine Streife vor Ort eintraf, hatte sich die Lagerfeuerrunde bereits aus dem Staub gemacht. Die Beamten entdeckten lediglich das Feuer sowie drei Campingstühle. Die Freiwillige Feuerwehr musste anrücken, um das Lagerfeuer zu löschen. Die Polizei stellte die Campingstühle sicher.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Ein wildes Lagerfeuer in freier Landschaft zu entzünden und unbeaufsichtigt zu lassen, ist laut Mitteilung der Polizei eine Ordnungswidrigkeit, die mit einem hohen Bußgeld geahndet werden kann. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Verantwortlichen des Feuers geben können, sich beim Polizeikommissariat unter Telefon (05105) 5230 zu melden.

Von Andreas Kannegießer