Barsinghausen

Eine Gruppe von mehreren noch unbekannten Personen hat in der Nacht zu Sonntag am Bahnhof Barsinghausen einen Bauzaun in das Gleisbett gelegt. Nach Mitteilung der Polizei hat eine Zeugin die Tat beobachtet und daraufhin sofort die Polizei alarmiert. Die Beamten konnte die Gruppe zwar nicht mehr dingfest machen, allerdings den Bauzaun rechtzeitig entfernen, bevor eine S-Bahn in das Hindernis fuhr. Die Polizei bittet weitere Zeugen um Hinweise unter Telefon (05105) 5230. Die Ermittlungen werden von der Bundespolizei geführt.

Von Andreas Kannegießer