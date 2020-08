Barsinghausen

Die Polizei in Barsinghausen sucht Zeugen einer Sachbeschädigung in der Nacht zu Sonnabend. Unbekannte Täter haben dabei den Briefkasten eines Wohnhauses zerstört. Gegen sie wird nun auch wegen Hausfriedensbruchs ermittelt.

Der Briefkasten an einem Wohnhaus am Brunsloher Weg in Barsinghausen wurde zwischen 1:25 Uhr und 1:35 Uhr mithilfe eines Feuerwerkskörpers zerstört. Allerdings befindet sich der Kasten auf einem Privatgrundstück, welches durch ein verschlossenes Tor gegen unbefugtes Betreten gesichert ist. Den entstandenen Sachschaden ordnen die Beamten in dreistelliger Euro-Höhe ein.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon (05105) 523 115.

Von Uwe Kranz