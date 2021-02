Barsinghausen

Unbekannte Täter haben am späten Donnerstagabend in der Hans-Böckler-Straße in Barsinghausen ein geparktes Auto mutwillig beschädigt. Nach Mitteilung der Polizei hatte der 28 Jahre alte Fahrzeugbesitzer seinen Volkswagen gegen 22.55 Uhr in Höhe der Einmündung Osterfeldstraße abgestellt. Als er rund zehn Minuten später zurückkam, war die Heckscheibe des Autos zerstört. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 500 Euro. Die Ermittler bitten um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (0 51 05) 52 30.

Von Andreas Kannegießer