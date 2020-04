Barsinghausen

In der Göbelstraße ist am Freitag zwischen 13 und 13.30 Uhr in Höhe von Hausnummer 1a ein Wohnmobil der Marke VW Crafter angefahren worden, das ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt war. Bei dem Unfall wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Der Verursacher fuhr einfach davon und hinterließ einen Schaden von etwa 500 Euro. Die Polizei Barsinghausen bittet um Hinweise unter Telefon (05105) 5230.

Von Jennifer Krebs