Das Weihnachtsdorf in Barsinghausen ist ein beliebter Treffpunkt in der Adventszeit – nun steht es vor dem Aus. Die Interessengemeinschaft, die für die Organisation zuständig ist, findet keine Kandidaten für den Vorstand und wird sich wohl in der kommenden Woche auflösen. Unklar ist, was beispielsweise aus der großen Weihnachtspyramide wird.