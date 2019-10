Barsinghausen

In einer Gastwirtschaft nahe des ASB-Bahnhofes am Deisterplatz ist es in der Nacht zu Sonntag, gegen 1.15 Uhr, zwischen zwei Gästen zu einem Streit gekommen. Als die beiden betrunkenen Männer kurze Zeit später vor dem Lokal standen, trat der eine Mann plötzlich und gezielt gegen den Kopf seines Gegenübers. Dabei erlitt das 50-jährige Opfer leichte Verletzungen. Der unbekannte Täter flüchtete Richtung Poststraße. Eine Fahndung der Polizei blieb bislang ohne Erfolg. Die Beamten leiteten gegen den Unbekannten ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Barsinghausen unter der Telefonnummer (05105) 5230 zu melden.nn

Von Frank Hermann