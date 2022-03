Barsinghausen

Drei Verletzte und ein Gesamtschaden von etwa 15.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonnabend auf der Hannoverschen Straße auf Höhe der Einmündung Kirchdorfer Straße ereignet hat.

Zusammenstoß mit Folgen

Gegen 9.10 Uhr wollte eine 77-jährige Barsinghäuserin mit ihrem Auto der Marke Suzuki aus der Kirchdorfer Straße kommend auf die Hannoversche Straße in Richtung Stadtmitte abbiegen. Dabei übersah sie offenbar den vorfahrtberechtigten Wagen eines 64-Jährigen, der mit seinem Citroën Berlingo die Hannoversche Straße in Richtung Kreisel befuhr. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Dabei wurden der 64-Jährige und seine Beifahrerin wie auch die 77-Jährige leicht verletzt. Alle drei kamen mit Rettungswagen in Krankenhäuser. An beiden Autos entstand Totalschaden.

Hannoversche Straße komplett gesperrt

Abschleppwagen entfernten die Fahrzeuge von der Unfallstelle. Während der Bergung platzte jedoch ein Hydraulikschlauch. Dadurch verzögerte sich die Räumung der Unfallstelle, bis ein weiteres Abschleppfahrzeug übernehmen konnte. Die Feuerwehr musste auslaufende Betriebsstoffe abstreuen. Die Hannoversche Straße war zwischenzeitlich komplett gesperrt.