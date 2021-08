Landringhausen/Groß Munzel

Bei einem Verkehrsunfall auf der L 392 ist in der Nacht zu Sonntag ein 18-Jähriger leicht verletzt worden. Der junge Fahrer war um 2.57 Uhr aus Landringhausen in Richtung Groß Munzel unterwegs, als kurz vor der dortigen scharfen Rechtskurve ein Tier die Fahrbahn überquerte. Der 18-Jährige versuchte, diesem auszuweichen, kam dabei von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzleitplanke. Sein Wagen, ein Suzuki Swift, überschlug sich daraufhin. Der junge Mann hatte Glück: Er verletzte sich nur leicht am Knie. Vorsorglich wurde er aber in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto hat einen Totalschaden, der Restwert des vier Jahre alten Fahrzeugs wird auf 8000 Euro geschätzt.

Von Sarah Istrefaj