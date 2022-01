Egestorf

Schäden in Höhe von insgesamt schätzungsweise 42.500 Euro sind das Resultat eines Unfalls, der sich am vergangenen Sonnabendmorgen in Egestorf auf der Wennigser Straße ereignet hat. Ein 39-jähriger Mann fuhr gegen 6.30 Uhr mit seinem Toyota-Kleinbus auf der Wennigser Straße in Richtung Wennigser Mark, als dieser auf Höhe der Kreuzung mit dem Nienstedter Stadtweg mit dem Renault eines 61-jährigen Fahrers kollidierte, der nach Angaben der Polizei sein Fahrzeug „im Kreuzungsbereich zu spät zum Stehen“ brachte.

Der Toyota wurde im Zuge des Zusammenstoßes gegen eine Grundstücksmauer geschleudert, die dabei ebenfalls stark beschädigt wurde. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der Toyota-Fahrer leicht und musste im Krankenhaus ambulant behandelt werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden an der Mauer auf etwa 2500 Euro, am Renault auf 10.000 Euro und am Toyota auf 30.000 Euro.

Von Mirko Haendel