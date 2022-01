Egestorf

Ein die Fahrbahn überquerendes Wildtier ist nach Angaben einer Frau Schuld daran, dass sie mit ihrem Mini One von der Fahrbahn abkam und sich leicht verletzte. Die 20-Jährige war am vergangenen Freitag gegen 15 Uhr auf der L 401 von Egestorf nach Langreder unterwegs. Nach Angaben der Polizei versuchte sie, dem Tier auszuweichen, und verlor dabei die Kontrolle über ihren Pkw. Die Frau wurde im Krankenhaus ambulant behandelt, am Fahrzeug entstand ein geringer Sachschaden.

Von Mirko Haendel