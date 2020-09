Barsinghausen

Die Polizei sucht in Barsinghausen den Verursacher eines Verkehrsunfalls. Der bislang unbekannte Autofahrer hatte in der Nacht zu Freitag vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen geparkten VW Touran an der Seite beschädigt und war danach vom Unfallort geflüchtet.

Vorher hinterließ er jedoch einen Zettel mit einer Telefonnummer am Auto, die sich jedoch als falsch herausstellte. Laut Polizei wollte er so offensichtlich den Eindruck erwecken, an einer Klärung des Unfalles interessiert zu sein.

Anzeige

Die Polizei schätzt den Schaden am Auto des VW auf etwa 500 Euro. Die Beamten suchen nun Zeugen der Unfallflucht. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon (05105) 5230 zu melden.

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Barsinghausen lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Lisa Malecha