Kirchdorf

Zu einer Unfallflucht ist es am Donnerstag, 31. Dezember, auf dem Parkplatz am Bahnhof in Kirchdorf gekommen. Ein unbekannter Autofahrer touchierte einen weißen VW Golf, der von 8 bis 14 Uhr in einer der vorderen Parkbuchten stand und bei dem Unfall am Stoßfänger hinten rechts beschädigt wurde. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro, teilt die Polizei mit. Den Kratzer bemerkte die Geschädigte erst zu Hause.

Die Barsinghäuser Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachten konnten oder Hinweise geben können, sich unter Telefon (0 51 05) 52 30 zu melden.

Von Jennifer Krebs