Barsinghausen

Dummheit und Leichtsinn sind offenbar einem Umweltfrevler aus Barsinghausen zum Verhängnis geworden, der eine größere Menge Müll an einem Acker der Landwirtsfamilie Henjes unweit des Esseler Hofes südlich von Landringhausen entsorgt hat. Unterlagen in dem Haufen brachten die Polizei schnell auf die Spur des Mannes.

Hausmüll, Fernseher, Wäscheständer und Teppich

Es war innerhalb von rund drei Wochen bereits das zweite Mal, dass an nahezu derselben Stelle Müll in die Feldmark gekippt worden war. Die jüngste Tat ist nach Mitteilung der Polizei am Montag in der Zeit von etwa 0 Uhr bis 12 Uhr begangen worden. Ein Anwohner entdeckte den Müllberg zur Mittagszeit und verständigte die Polizei. Nach Angaben der Ermittler handelte es sich bei der abgekippten Ladung um Hausmüll, aber auch einen Fernseher, einen Wäscheständer und einen Teppich.

Der rücksichtslose Umweltfrevler hatte diesmal aber einen entscheidenden Fehler gemacht: Er übersah offenbar, dass sich in dem Hausmüll auch Unterlagen mit dem eigenen Namen befanden. Die Papiere führten die Polizei zu einem 43-jährigen Mann aus Barsinghausen.

Die Polizei hat das Verfahren an die Region Hannover abgegeben, die dem 43-Jährigen wahrscheinlich ein Bußgeld auferlegen wird. Zuletzt hatten Landwirte in der gesamten Region darüber geklagt, dass sich seit Beginn der Corona-Pandemie illegale Müllablagerungen in der Feldmark häufen.

Von Andreas Kannegießer