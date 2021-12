Barsinghausen

Noch sind es sieben Tage bis Heiligabend, doch eine nicht kleine Zahl an Jungen und Mädchen durften bereits am Donnerstagnachmittag Bescherung feiern. Sie waren in die Ideen-Galerie des BBM-Baumarkts eingeladen worden, um dort ihr Geschenk entgegenzunehmen, das ihnen im Rahmen der DRK-Wunschbaumaktion unter die geschmackvoll geschmückte Nordmanntanne gelegt worden war.

Die Geschenkübergabe war der Abschluss der Spendenaktion, die der DRK-Stadtverband bereits zum 16. Mal federführend organisiert hatte. Seit Anfang Dezember stand der Tannenbaum im Baumarkt. An ihm hingen viele kleine und größere, zumeist bunte Zettel, auf denen Barsinghäuser Kinder bis zum Alter von zwölf Jahren ihren Weihnachtswunsch notiert hatten. Ausgewählt wurden die Kinder von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der zwei Barsinghäuser DRK-Shops, den DRK Sozialen Diensten, der städtischen Kita an der Goethestraße sowie der städtischen Kinder- und Jugendhilfe – Jungen und Mädchen, deren Familien finanziell nicht so gut ausgestattet sind, dass sie ihren Kindern die heiß ersehnten Weihnachtswünsche erfüllen können.

Annegret Ronschke (von links) und Gabriele Rother sowie BBM-Mitarbeiterin Sarah Jacob nehmen die vielen Geschenke aus den Einkaufswagen und stellen sie unter den Wunschbaum. Quelle: Mirko Haendel

So viele Geschenke wie noch nie

Und in diesem Jahr ist es dem DRK-Wunschbaumteam um Annegret Ronschke und Gabriele Rother gelungen, so viele Kinder wie noch nie zu beglücken. Der DRK-Nachwuchs hatte das Duo technisch unterstützt und von der Aktion auch in den sozialen Netzwerken berichtet. Wohl auch deshalb waren die am Baum hängenden 73 Wunschzettel so schnell vergriffen, dass Ronschke und Rother optimistisch waren, noch mehr Kindern einen Weihnachtswunsch erfüllen zu können und weitere Zettel an die Tanne hängten. Am Ende waren es 81 Geschenke, die unter dem Baum landeten. „Das ist überwältigend“, sagte Ronschke beeindruckt, als sie gemeinsam mit weiteren Helferinnen sämtliche kleineren und größeren Päckchen platziert hatte. „Andererseits merkt man, wie viele bedürftige Kinder und Familien es wirklich gibt“, gab sie zu bedenken.

Puppen, Kleidung und elektronisches Spielzeug

Die Spendenbereitschaft habe sie sehr beeindruckt. „Eine Firma aus Hannover hat sich bei uns gemeldet und uns drei Kinderwünsche abgenommen“, sagte Ronschke. „Und eine Mutter hat gleich mehrere Wunschzettel mit Kleiderwünschen mitgenommen, weil sie, wie sie sagte, so gut nachvollziehen könne, wie traurig es sei, dem eigenen Kind nicht die notwendige Kleidung kaufen zu können.“

Die stellvertretende Vorsitzende des DRK Barsinghausen, Annegret Ronschke, stellt eines der vielen Geschenke unter den Wunschbaum in der Ideengalerie des BBM Baumarkts. Quelle: Mirko Haendel

Auf den meisten Zetteln seien allerdings Wünsche nach Spielzeug und ähnlichem notiert gewesen, sagte Rother. Vom Puppenwagen und Schminkartikel für Mädchen bis zum Miniatur-Hubschrauber und ferngesteuerten Auto für Jungen sei „das gesamte Programm“ dabei gewesen, erklärte Ronschke. „Bei anderen Wünschen mussten wir uns allerdings erstmal erklären lassen, was das eigentlich ist“, ergänzte Rother lachend. Mittlerweile seien es häufig elektronische Spielsachen, die sich die Kinder wünschten. „Vor einigen Jahren haben sich viele Kinder noch Bücher gewünscht, das vermisse ich heute ein wenig“, sagte sie.

Noch mehr Wunschzettel im kommenden Jahr

Nach der Bescherung im größeren Kreis werden die Geschenke für die Kita-Kinder in der Einrichtung in der Nordstadt verteilt. Zudem werden die DRK-Mitarbeiterinnen die Päckchen, die am Donnerstag nicht entgegengenommen werden konnten, in die DRK-Shops am Deisterplatz und in der Osterstraße bringen, wo die Familien sie dann abholen können.

Im kommenden Jahr wird der Aufwand für die Helferinnen und Helfer womöglich noch ein wenig größer. Ronschke kündigte an, dass dann auch Jungen und Mädchen aus einer weiteren städtischen Kita ihre persönlichen Weihnachtswünsche an den Wunschbaum hängen dürfen. Die Spendenbereitschaft in diesem Jahr sei allerdings so toll gewesen, betonte die stellvertretende DRK-Vorsitzende, dass sie optimistisch sei, auch in 2022 jeden Wunsch erfüllen zu können.

Von Mirko Haendel