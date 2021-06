Barsinghausen

Wird die Internetanbindung für viele Haushalte im Barsinghäuser Stadtgebiet demnächst deutlich schneller? Das Unternehmen Deutsche Glasfaser möchte in allen 17 Barsinghäuser Ortsteilen – bis auf die Kernstadt – ein reines Glasfasernetz aufbauen, das das Surfen im Internet mit Höchstgeschwindigkeit ermöglicht. Das Unternehmen bietet die Verlegung kostenloser Haus- und Wohnungsanschlüsse an – sofern eine Quote von 40 Prozent aller Haushalte erreicht wird, die das neue Glasfasernetz später nutzen möchten.

Die Deutsche Glasfaser baut und betreibt deutschlandweit eigene Breitband-Glasfasernetze. Die Besonderheit dabei ist, dass die Verbindungen bis in die einzelnen Wohnungen hinein gelegt werden, sodass das Unternehmen nicht darauf angewiesen ist, für die sogenannte Letzte Meile Leitungen der Deutschen Telekom anzumieten. Die Deutsche Glasfaser nimmt für ihr Ausbauprogramm vor allem die Randbereiche von Ballungsräumen ins Visier.

Nachfragebündelung startet

Erster Schritt in dem Investitionsvorhaben ist nun die sogenannte Nachfragebündelung, die nach Mitteilung der Deutschen Glasfaser für Barsinghausen offiziell am Sonnabend, 12. Juni, beginnt. Dabei sollen durch Werbemaßnahmen und Vertriebsanstrengungen die für die Realisierung benötigten 40 Prozent aller Haushalte von einem Vertragsabschluss mit dem Unternehmen überzeugt werden.

Die Quote soll bis zum Stichtag am 18. September erreicht werden. Die neue Infrastruktur wird nach Unternehmensangaben sämtliche Haushalte in den Anschlussgebieten berücksichtigen, sodass später auch Nachzügler noch angeschlossen werden können. Diese müssen dann allerdings die Anschlusskosten von derzeit 750 Euro selbst tragen.

Servicepunkt öffnet in Nordgoltern

Die Deutsche Glasfaser unternimmt erhebliche Anstrengungen, um den Haushalten in den Barsinghäuser Ortsteilen ihr Angebot schmackhaft zu machen. Das Unternehmen schickt in den nächsten Wochen Vertriebsmitarbeiter von Tür zu Tür, die über die Angebote informieren sollen. Als Anlaufpunkt eröffnet die Deutsche Glasfaser am Montag, 21. Juni, einen sogenannten Servicepunkt in der Mindener Straße 18 in Nordgoltern. Dieser ist montags bis freitags von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr sowie sonnabends von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Der Servicepunkt ist telefonisch unter der Rufnummer (02861) 8133410 erreichbar. Interessierte können alternativ auch einen Beratungstermin in den eigenen vier Wänden vereinbaren.

Darüber hinaus gibt es zwei Online-Informationsabende am Dienstag, 22. Juni, und Mittwoch, 23. Juni, jeweils ab 19 Uhr über die Konferenzplattform Zoom. Den Link zur Teilnahme finden Interessierte auf der Internetseite deutsche-glasfaser.de/barsinghausen unter Termine. Dort gibt es auch Informationen über das Unternehmen, technische Einzelheiten und die buchbaren Produkte. „Wir suchen den direkten Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Barsinghausen“, betont Christian Morag, Projektmanager von Deutsche Glasfaser.

Stadt begrüßt Glasfaserausbau

Das Unternehmen verweist darauf, dass es seine Investitionsvorhaben in Kooperation mit den jeweiligen Kommunen vorantreibe. Die Barsinghäuser Stadtverwaltung äußert sich denn auch mit Wohlwollen zu dem ehrgeizigen Projekt. „Die Stadt Barsinghausen begrüßt den Vorstoß der Deutschen Glasfaser, das Stadtgebiet mit einem Glasfasernetz ausstatten zu wollen“, sagt Bürgermeister Henning Schünhof (SPD). Schnelles Internet sei in vielen Lebensbereichen mittlerweile unabdingbar, das habe auch die Corona-Krise deutlich gemacht. Ohne eine solche Infrastruktur stoße nicht nur das Homeoffice schnell an seine Grenzen. Selbst für die Anmeldung im Impfzentrum, die Buchung von Arztterminen oder von Terminen im städtischen Bürgerbüro sei eine schnelle Datenversorgung eine wichtige Voraussetzung. „Deshalb stehen wir der Initiative des Unternehmens sehr aufgeschlossen gegenüber und rufen die Bürgerinnen und Bürger dazu auf, sich an der Nachfragebündelung zu beteiligen“, sagt der Bürgermeister.

Ein gut ausgebautes Netz sei auch im Hinblick auf Unternehmensansiedlungen und den Zuzug junger Familien sehr wichtig. „Denn ohne einen solchen Anschluss werden weder Firmen noch Arbeitnehmer Barsinghausen als möglichen Lebensmittelpunkt oder Betriebsstandort in Erwägung ziehen“, argumentiert Schünhof.

Von Andreas Kannegießer